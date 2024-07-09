證交所推廣校園金融教育 回響熱

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

證交所為深化校園金融知識，去年首次編製適合國中生的理財教育教案，獲得國中老師的熱烈回響。據統計，112學年上學期（實施日期為2023年8月1日至2024年2月29日）全台共13個縣市的國中學校實施，使用教案教學活動的整體滿意度達97.7%，推薦使用教案教學的意願程度更達100%，深受國中老師的青睞與肯定，成果豐碩。

為延續推廣國中教案，證交所今年即日起至8月31日辦理線上種子教師營，並持續實施老師使用教案教學的獎勵活動。

為傳授基礎投資理財的觀念，證交所的國中教案內容主軸以「證券市場」為主，教案課程分為「消費、儲蓄」、「證券市場簡介、理財投資工具」、「股票、基金」、「定期定額及小額投資、理財工具的風險與投資報酬率」、「金融防詐騙」等五個單元。

為求完善，證交所特別成立教案編纂團隊，歷時一年半，與國中老師反覆討論教案編撰及調整，設計適合國中年齡層的學習語言，以淺顯易懂方式介紹基本證券知識，及強化投資風險意識。

教案 證交所

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