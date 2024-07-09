永續發展座談 人氣旺

臺灣證券交易所「證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會」接連登場，最近一場湧入超過60家證券業者的董監事及高階經理人，加上證券商公會、投信投顧公會及集保結算所，期貨交易所、期貨商公會及櫃檯買賣中心等亦派員參加，共計吸引近200人參與。

證交所年初即規劃在今年第2至第4季間，舉辦三場永續發展宣導座談會，近日舉辦第二場。證期局副組長程國榮致詞時表示，金管會在2020年時推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」時，即以「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」等，作為軸心理念。

有別於以往偏重於法遵面理論與實務的主題，本次宣導座談會上半場，特別邀請國際知名市場研究顧問機構-凱度洞察（Kantar）台灣分公司董事總經理王曉娟，以「全球與台灣數據洞察-企業永續轉型的價值與挑戰」為主題，說明證券商應審慎因應永續轉型議題，才能適應社會與市場不斷的變化，打造更強大、更有價值的品牌。

對於該如何確保成功永續轉型，王曉娟建議證券業者，可以經由品牌策略、永續創新、成效監測，以及廣告溝通等四個步驟，落實建立堅實的永續優質形象。

宣導座談會的下半場，由東吳大學法學院副院長莊永丞，以「永續報告書之證券詐欺責任」為主題，分析上市櫃公司或證券商編製永續報告書時，倘涉及不實、虛偽或隱匿等情事，是否違反我國證券交易法第20條第1項。

鑑於證交法僅針對發行人依本法規定申報、或公告之財務報告及財務業務文件，有不得虛偽或隱匿的明確規定，我國法院就永續報告書虛偽不實責任，也尚無實務面的見解。

莊永丞表示，學界也尚無定見，但他個人傾向或可參照最高法院95年台上字第2385號判決，有關財務預測性質的認定，並認為縱使於永續報告書中，出現部分主觀性的前瞻性陳述，如尚有所依憑，而非妄行杜撰，則尚不至於構成證券詐欺責任。