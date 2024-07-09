永續發展座談 人氣旺

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
證交所經理劉學庸（左起）、證期局副組長程國榮、證交所總經理簡立忠、凱度洞察董事總經理王曉娟等出席「證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會」。證交所／提供
證交所經理劉學庸（左起）、證期局副組長程國榮、證交所總經理簡立忠、凱度洞察董事總經理王曉娟等出席「證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會」。證交所／提供

臺灣證券交易所「證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會」接連登場，最近一場湧入超過60家證券業者的董監事及高階經理人，加上證券商公會、投信投顧公會及集保結算所，期貨交易所、期貨商公會及櫃檯買賣中心等亦派員參加，共計吸引近200人參與。

證交所年初即規劃在今年第2至第4季間，舉辦三場永續發展宣導座談會，近日舉辦第二場。證期局副組長程國榮致詞時表示，金管會在2020年時推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」時，即以「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」等，作為軸心理念。

有別於以往偏重於法遵面理論與實務的主題，本次宣導座談會上半場，特別邀請國際知名市場研究顧問機構-凱度洞察（Kantar）台灣分公司董事總經理王曉娟，以「全球與台灣數據洞察-企業永續轉型的價值與挑戰」為主題，說明證券商應審慎因應永續轉型議題，才能適應社會與市場不斷的變化，打造更強大、更有價值的品牌。

對於該如何確保成功永續轉型，王曉娟建議證券業者，可以經由品牌策略、永續創新、成效監測，以及廣告溝通等四個步驟，落實建立堅實的永續優質形象。

宣導座談會的下半場，由東吳大學法學院副院長莊永丞，以「永續報告書之證券詐欺責任」為主題，分析上市櫃公司或證券商編製永續報告書時，倘涉及不實、虛偽或隱匿等情事，是否違反我國證券交易法第20條第1項。

鑑於證交法僅針對發行人依本法規定申報、或公告之財務報告及財務業務文件，有不得虛偽或隱匿的明確規定，我國法院就永續報告書虛偽不實責任，也尚無實務面的見解。

莊永丞表示，學界也尚無定見，但他個人傾向或可參照最高法院95年台上字第2385號判決，有關財務預測性質的認定，並認為縱使於永續報告書中，出現部分主觀性的前瞻性陳述，如尚有所依憑，而非妄行杜撰，則尚不至於構成證券詐欺責任。

期貨交易 詐欺 證券商

延伸閱讀

平價飾品vacanza聯名日本插畫家 BONNY&READ歡慶10周年

台股ETF受益人874萬創19周新高 人氣前五名都是高股息

淨零碳排英雄榜揭曉！重工業減碳不易 創新策略攜手中下游齊轉型

厚植企業永續力！富邦人壽2023永續報告書 資訊透明再提升

相關新聞

瑞銀：台股目前不算太貴 現在賣股還太早...拉回即是買點

台股不斷創新高，市場擔憂股市過熱，對此，瑞銀台灣策略分析師陳玟瑾認為，台股目前不算太貴，加上企業獲利逐年成長、資金健康輪...

台股大怒神劇震518點 投資人嘆股市愈來愈難賺

大立光、台積電法說會行情起跑，激勵台股昨（9）日早盤一度衝上24,126點、再次改寫歷史新猷，不過隨外資與市場獲利了結賣...

ADR進擊！台積電市值衝1兆美元 暫居全球十強

台積電ADR與台灣普通股股價同步創新高之際，總市值也朝1兆美元（新台幣32.5兆元）邁進，有望成為繼蘋果、微軟、輝達（N...

基本面亮眼 廣達股價強彈...躋身台股四哥

代工大廠廣達基本面亮眼，昨（9）日無懼台股加權指數上沖下洗，盤中股價一度勁揚7%、攻上342.5元，終場上漲16.5元或...

上市櫃女董事占比 1,576家公司未達標

金管會要求上市櫃公司設女性董事席次不足三分之一者，2025年必須在年報揭露，金管會昨（9）日公布，截至5月底1,837家...

股價強勢族 短多聚焦

台股昨（9）日獲利賣壓湧現，盤勢震盪加劇，但盤面仍有廣達（2382）、萬潤、儒鴻等強勢股積極表態，延續近日漲勢，法人預期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。