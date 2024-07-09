就市論勢／手機零組件出貨 亮點
盤勢分析
加權指數昨（9）日上漲21點收23,900點。近兩天加權指數與櫃買指數走勢不同調，四大權值股引領加權指數持續創高，但其餘個股有些出現漲多拉回整理走勢。指數高檔震盪，須留意風險，快進快出。
投資建議
近期走勢最強族群多是屬於台積電資本支出概念股，包含半導體設備及耗材等均有較強表現。市場期待台積電法說會將調高未來資本支出規模。其次是手機供應鏈族群，包括光學鏡頭、PA、PCB、聲學元件、通訊元件等，第3季為手機出貨旺季，有望帶動相關零組件營運表現。
至於市場重點關注的AI伺服器方面，或許投資大眾對營收成長性已有期待，營運成長但股價不一定有表現，反而是股價修正頗多的IP族群跌深反彈。因此科技類股上，第3季題材或許會落在手機零組件出貨狀況，及伺服器出貨是否如期成長。
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