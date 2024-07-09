股價強勢族 短多聚焦

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（9）日獲利賣壓湧現，盤勢震盪加劇，但盤面仍有廣達（2382）、萬潤、儒鴻等強勢股積極表態，延續近日漲勢，法人預期短多行情未歇，但操作趁盤中壓回時低接為宜，並嚴控持股水位。

市場等待通膨數據公布及美聯準會（Fed）主席鮑爾聽證會，引發美債殖利率震盪，美股四大指數漲跌互見，標普500指數及那斯達克雙雙再創歷史新高，激勵台股昨日盤中續寫高點，隨後高檔賣壓出籠，大盤上沖下洗後收小紅。

盤面個股隨股價位階及籌碼進行調整，走勢趨於分歧，其中，正崴、正基、高鋒、凌巨、系統電、萬潤、廣達、日月光投控、泓德能源-創、大立光、台達電、儒鴻等強勢股，已至少連三日收高，單日漲幅在1.6%至10.0%不等，吸引短多聚焦。

廣達擺脫缺料陰霾，人工智慧（AI）伺服器出貨量提升，帶動6月營收衝上1,113.1億元，激勵股價大漲5.1%收336元，改寫波段高點，另一檔泛AI概念股萬潤6月營收締造新猷，股價漲6.6%收352.5元，拉出連五紅，創掛牌後歷史新天價。

市場傳出今年iPhone 16系列備貨目標上調至9,000萬台，蘋果股價續創史上新里程碑，總市值近3.5兆美元，超越微軟重回美股第一，相關供應鏈水漲船高，正崴攻頂收89.1元，大立光、日月光投控、台達電等同步強勢。

經濟部強調，跳電頻傳關鍵在設備妥善率，目標是在四年內將跳電紅區設備更新完畢，重電儲能概念股表現亮眼，系統電股價強漲7.4%收39.9元，帶量創波段高點，泓德能源-創在外資連續敲進下，股價續漲4.2%收234元，震盪向上趨勢不減。

台達電 廣達 萬潤

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