市場聚焦鮑爾談話 股匯震盪新台幣連2貶

美國聯準會主席鮑爾出席國會聽證前夕，金融市場轉趨觀望，台灣股匯市走勢震盪，新台幣兌美元貶破32.5關卡，今天收盤收32.54元，貶4.7分，匯價連2貶，台北及元太外匯市場總成交金額為16.205億美元。

鮑爾將出席國會聽證，在一連串經濟數據顯示勞動市場降溫，提振降息預期後，投資人格外關注鮑爾是否釋出更明確地降息訊號。重頭戲登場之前，美元指數小幅彈升，亞幣則是升貶互見。

金融市場觀望氣氛轉濃，台股早盤創下24126.66點新高後，震盪加劇，盤中震盪高達518.74點，終場小漲21.93點，收在23900.08點，續創收盤新高價。

新台幣匯率今天以32.485元開出後，受到美元轉強、重新站上105，加上外資賣股匯出等因素影響，匯價迅速翻貶，最低觸及32.571元，高低震盪逾1角。

外匯交易員分析，雖然先前公布的諸多經濟數據顯示通膨、勞動市場有降溫跡象，但部分數據結果喜憂參半，無法為降息提供強而有力的支撐，使得投資人操作仍顯保守；這2天可以看到外資有將資金匯出、先行回防的舉動，應是打算等到鮑爾國會聽證及本週美國核心通膨數據公布後，情勢更為明朗，再來布局。

根據央行統計，美元指數今天小幅上漲0.19%，除了韓元上揚0.09%，其餘亞幣多走貶，日圓微跌0.02%，人民幣下跌0.03%，新台幣則貶值0.14%。