台股收紅但外資賣超 鴻海、台積電都遭外資大賣

台股9日收在23,900.08點，上漲21.93點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超158.58億元，統計外資賣超前十大個股發現，單日賣超最高的是金寶（2312），遭外資賣超21,819張，鴻海（2317）、台積電（2330）也在外資賣超前十大中。

台股集中市場9日以以23,888.2點開高，一度衝達24,126.66點，上漲248.51點，再創下歷史新高，但盤中震盪翻黑，低點曾下滑至23,607.92點，下跌270.23點，高低點震盪518.74點，振幅2.17%，終場收在23,900.08點，上漲21.93點。

統計三大法人合計賣超194.74億元，其中，外資及陸資（不含外資自營商）賣超158.58億元，投信買超49.6億元，自營商賣超（合計）85.75億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.45億元，自營商（避險）賣超69.3億元。

台股上演大怒神，鴻海一度大漲至234.5元，但盤中賣壓出籠，終場以225.5元收盤，下跌1元，跌幅0.44%；權王台積電以1,030元開低後一度翻紅至1,055元，創下歷史新高，盤中低點一度下滑至1,025元，終場則是收在1,040元，上漲5元，漲幅0.48%，創下收盤歷史新高。

統計外資賣超前十大個股依序為金寶、 臺企銀（2834）、宏碁（2353）、鴻海、中信金（2891）、緯創（3231）、泰金寶-DR、燿華（2367）、台積電、中信成長高股息等；外資賣超前十大中，金融股占2檔，1檔高息ETF，其餘則是電子股。

外資單日賣超鴻海18,408張，股價收在225.5元，下跌1元，市值3兆1,261.04億元，居第二大，僅次於台積電；台積電也遭外資賣超13,261張，連三賣，投信買超836張，連八買，自營商買超67張，三大法人合計賣超12,358張，股價收在1,040元，創收盤新高，市值26兆9,709.74億元，位居第一。