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外資賣超158億 這檔竟獲外資買超逾3萬張且連五買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股9日收在23,900.08點，上漲21.93點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超158.58億元，統計外資買賣超個股發現，聯電（2303）逆勢獲得外資買超青睞，單日買超30,516張，居外資買超個股冠軍，連續5個交易日獲得外資買超。

台股集中市場9日以以23,888.2點開高，一度衝達24,126.66點，上漲248.51點，再創下歷史新高，但盤中震盪翻黑，低點曾下滑至23,607.92點，下跌270.23點，高低點震盪518.74點，振幅2.17%，終場收在23,900.08點，上漲21.93點。

統計三大法人合計賣超194.74億元，其中，外資及陸資（不含外資自營商）賣超158.58億元，投信買超49.6億元，自營商賣超（合計）85.75億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.45億元，自營商（避險）賣超69.3億元。

台股上演大怒神，鴻海一度大漲至234.5元，但盤中賣壓出籠，終場以225.5元收盤，下跌1元，跌幅0.44%，聯發科收在1,460元，漲幅2.82%，台達電開低走高，盤中翻紅一度拉升至413元，創下新高，終場收在410元，漲幅1.99%，寫下收盤新高，IP也是上漲的表現，世芯-KY、創意也大漲。

台股尾盤翻紅，終場收小紅，但外資則是賣超台股，不過，統計外資單日買賣超個股發現，獲得外資買超前十大的個股依序為聯電、元大台灣價值高息、群益台灣精選高息、中信上游半導體、廣達、三商壽、統一台灣高息動能、群創、國泰金、昆盈等。

逆勢獲得外資買超的前十大個股中，ETF占4檔，其中高息ETF就有3檔；另外，金融股有2檔，電子股也有4檔。

聯電獲外資買超30,516張，居買超個股冠軍，連五買，合計買超14萬4,926張，另外，投信買超144張，連12買，自營商則是賣超1,585張，合計三大法人買超29,075張，股價開高後一度拉升至56.3元，終場以平盤55.3元收盤，市值6,928.31億元，為台股市值第11名。

廣達收在336元，上漲16.5元，漲幅5.16%，市值增至1兆2,978.43億元，居台股第四大市值公司，僅次於台積電、鴻海、聯發科，外資單日買超15,640張；國泰金獲外資買超10,485張，以62.1元收盤，市值9,109.58億元，為第八大市值公司。

台股 外資

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