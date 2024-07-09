台股上漲21點 三大法人賣超194億元
台股9日上下震盪劇烈，高低點相差518點，收在23,900.08點，上漲21.93，漲幅0.09%，成交量5,906.85億元，三大法人賣超194.74億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超158.58億元，投信買超49.6億元，自營商賣超（合計）85.75億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.45億元，自營商（避險）賣超69.3億元。
台股今上演大怒神，鴻海（2317）一度大漲至234.5元，但賣壓出籠，小跌收至225.5元。不過聯發科（2454）、台達電（2308）表現強勁，聯發科漲幅逾2%，收1,460元，台達電再創新高，收410元。今IP族群股價強勢，M31亮燈漲停，先前持續破底的世芯-KY（3661）大漲逾8%，一口氣收復三條均線，收2,695元，力旺（3529）也大漲逾7%，挑戰前高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言