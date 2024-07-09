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台股上漲21點 三大法人賣超194億元

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股9日上下震盪劇烈，高低點相差518點，收在23,900.08點，上漲21.93，漲幅0.09%，成交量5,906.85億元，三大法人賣超194.74億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超158.58億元，投信買超49.6億元，自營商賣超（合計）85.75億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.45億元，自營商（避險）賣超69.3億元。

台股今上演大怒神，鴻海（2317）一度大漲至234.5元，但賣壓出籠，小跌收至225.5元。不過聯發科（2454）、台達電（2308）表現強勁，聯發科漲幅逾2%，收1,460元，台達電再創新高，收410元。今IP族群股價強勢，M31亮燈漲停，先前持續破底的世芯-KY（3661）大漲逾8%，一口氣收復三條均線，收2,695元，力旺（3529）也大漲逾7%，挑戰前高。

台達電 自營商

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