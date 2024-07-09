未卜先知？金門大停電前十分鐘 電纜股急拉上漲

金門9日中午11時55分發生全島大停電，巧合的是電纜指數在11點40分左右由黑翻紅，向上急拉，億泰（1616）攻上漲停板，合機（1618）、榮星（1617）也大漲超過7%，華榮（1608）、華電（1603）也上揚。

金門中午發生大停電，台灣電力公司金門區營業處回應，初步了解是金門塔山電廠有一機組突然跳機，導致大金門4萬多戶缺電，而小金門則是因為兩條饋線問題，導致近千戶受影響。

而電纜指數原先在平盤以下震盪，但約莫11:40分時忽然急拉上漲，億泰則在11點左右湧現買盤，40分強鎖漲停，收26.4元；合機、榮星、華榮也都在接近的時間同時急漲。

缺電議題近期持續延燒，除金門跳電外，6月24日淡水也發生停電，因沙崙配電變電所地下電纜故障，造成饋線跳脫停電，而高雄鳳山區、小港區、大寮區、前鎮區今天中午12時22分也停電，因貴陽變電所偵測到異常，啟動保護開關的跳脫動作。

經濟部長郭智輝8日表示，近十年台灣跳電次數已降低約七成，但因電力設備老舊，加上部分地區人口增加，造成特定地區的跳電事故增加。為改善跳電情況，郭智輝表示，將從用電成長、設備年限、人口成長等三項指標找出熱區，先前計劃十年內更換設備，現在目標提早到四年內，完成更換跳電熱區的電力設備。

億泰今以24.15元開出，盤中雖一度翻黑，但股價持續向上拉抬，午盤大單湧入，攻至漲停，收26.4元，漲停買單超過3萬張。億泰6月營收3.72億元，月增4.84%，年增12.8%，今年上半年營收為21.4億元，年增11.79%。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人魏筱倫指出，AI科技應用不斷發展，缺電成了許多國家開始擔憂的問題。為了避免停電或跳電等狀況發生，電纜電網電力儲存設備、發電設備等的鋪設更是加大預算，使基礎建設相關企業的未來獲利發展備受期待。