台股大怒神！IP千金股抗震勁揚 M31飆漲停「這幾檔」也大漲

M31（6643） 6月合併營收1.46億元，月增3.38%，年增27.83%，創今年以來高點，美系外資看好M31長期動能強勁，維持評等買進，目標價1,830元；台股9日盤中上演大怒神，高低點震盪518點，M31衝上漲停板1,410元收盤，同為IP千金股的世芯-KY（3661）、力旺（3529）、創意（3443）等也是強漲表現。

台股集中市場9日以以23,888.2點開高，一度衝達24,126.66點，上漲248.51點，再創下歷史新高，但盤中震盪翻黑，低點曾下滑至23,607.92點，下跌270.23點，高低點震盪518.74點，振幅2.17%，終場收在23,900.08點，上漲21.93點；櫃買市場則是收278.06點，下跌0.71點，盤中高低點振幅為2.39%。

台股上市櫃17檔千金股中，以M31的表現最強勢，終場以漲停板收盤，同為IP千金股的世芯-KY以2,695元收盤，上漲205元，漲幅8.23%，力旺收在2,785元，上漲185元，漲幅7.11%，創意以1,635元收盤，上漲85元，漲幅5.48%。

M31投入先進製程研發，目前為亞洲唯一發展至7奈米以下製程節點的專業IP供應商；M31 6月合併營收1.46億元，創今年以來高點；第2季合併營收4.29億元，季增25.5%，年增23.4%；累計上半年合併營收7.71億元，年增16.7%。

M31營運漸入佳境，法人表示，主要是受惠新製程平台挹注及IC設計客戶動能回溫的帶動；美系外資也看好M31在基礎和功能性IP市場都有樂觀的成長空間，營運前景呈現結構性增長優勢，預估2024~2026年盈利複合年增長76%，維持評等買進，目標價1,830元。

除了千金IP股之外，智原（3035）收在352.5元，上漲9元，漲幅2.62%；愛普*（6531）收漲4.73%；晶心科（6533）、宏觀（6568）也收紅。