台積電ADR大漲4%...市值破1兆美元？專家點1盲區：1/5不能代表整體

昨晚台積電的ADR一度大漲超過4%，看到有些地方寫台積電的市值一度突破1兆美元。

的確在companiesmarketcap這個我常參考的網站，台積電昨晚也顯示破一兆了（現在是9600多億），但嚴格說它的算法並不是很公允。因為它是把ADR的價格當作基準，然後套用在所有的台積電股票上。

這樣算有什麼問題呢？因為台積電在美國紐交所上市的ADR，是大約50億股的台積電股票打包而成（5股成1股，因此大約有10億股ADR），但台積電一共有大約250億股，也就是ADR只能代表約1/5的台積電股票，大多數的股票還是在台灣上市交易的部分，用較少數股票的行情來代表整體，顯然不太合理。

目前ADR的價格高於台股10幾%，因此假如用台股的價格來作代表，台積電的市值是8000多億美元，如果更精細一點4/5用台股價格1/5用ADR價格，會比較接近9000億一些。

那麼，如果是指數投資的指數數值以及加權市值，會用哪個數字呢？答案是，主要的指數都不會以股票的ADR，而是會以本地上市股票的價格為主。因此台積電在全球指數和新興市場指數中的應有權重，以及台積電影響指數的數值，都是以台灣上市的股票作為基準。

不過實際上，有些美國上市的ETF會為了方便，持有一部分台積電ADR來代替原股票，這樣ETF的表現就不會跟指數一樣，而是部分受到ADR的股價的影響。

不過，也有些公司的ADR會收錄在指數中，就是那些只有在美國以ADR上市，並沒有在本土上市的公司。例如中國的電商拼多多，或是新加坡的蝦皮母公司冬海集團等等，就是直接以ADR收錄於指數中。（不過各指數是否收ADR有一定的規則，例如FTSE指數一律不收錄中國N股以外的ADR，所以VT是沒有冬海集團）

另外有一種狀況，是指數會收錄兩種不同地方上市的同家公司股票，就是兩地都是對等的上市，而不是以打包上市的ADR形式，例如很多中國公司同時在滬深A股和香港上市，指數中就會同時收錄兩種股票，因此兩種股票的各自的表現都會影響指數。

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