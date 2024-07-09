台股再刷歷史新高 上漲21點收23,900點 台積電漲5元收1,040元

台股、台積電（2330）9日雙雙再刷新歷史新高。台股盤中最高達24,126.66點，終場收23,900.08點，漲21.93點、漲幅0.09%，成交金額5,906.84億元。另外，櫃買指數跌0.2%。台積電收1,040元、漲5元。

AI族群方面漲跌互見，世芯-KY（3661）、廣達（2382）、創意（3443）、日月光投控（3711）、智原（3035）、聯發科（2454）等紛紛走強；反觀健策（3653）、廣明光電（6188）、緯穎（6669）、高力（8996）、英業達（2356）等。

強勢族群方面，包括森威能源、華城、中興電、亞力、上緯投控等；電器電纜族群的億泰、華星、合機、華榮、華電、大亞等；矽光子CPO族群的旺矽、上詮、日月光投控、華星光、波若威、台新科等；資訊服務相關的零壹、邁達特、傳奇、精誠、資通等。

弱勢族群包括，廣穎、創見、商丞、南亞科、晶豪科、華邦電；銅箔基板族群的聯茂、凱威、台虹、南亞、台燿等；生技相關族群的中裕、中天、藥華藥、杏國、合一等。

展望後市，安聯投信分析，美國聯準會會議紀要顯示官員對降息看法仍有分歧，但美國私部門就業數據降溫，市場仍對政策調整抱有期待，以致各類股表現不一；其中科技、成長股推升大盤再創新高，主要是美半導體設計大廠受惠AI所帶動的數據傳輸需求，市場看好其對基礎設施領域的投資前景所致。

布局方向上，在掌握結構性成長、聚焦品質策略，AI人工智慧與台股仍是主流。安聯投信認為，AI題材涵蓋面向廣泛，包括軟硬體、應用等均擁有其各自長線利基，建議在題材輪動走強過程中布局美國AI概念股及台股等主題。