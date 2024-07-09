台股高低點震盪518點 除息股表現搶眼、這幾檔秒填息

台股9日高低點震盪518.74點，振幅2.17%，除息股表現相對搶眼，包括陽明（2609）、達發、精測（6510）、群聯（8299）、和椿（6215）等5檔除息交易，一開盤就秒填息，另外，三福化（4755）、原相（3227）、緯軟（4953）也在盤中完成填息，台塑化（6505）朝填息前進，但瀚宇博（5469）卻是開高走低，陷入貼息。

台股9日以23,888.2點開高，一度衝達24,126.66點，上漲248.51點，再創下歷史新高，但盤中震盪翻黑，低點曾下滑至23,607.92點，下跌270.23點，台積電（2330）以1,030元開低後一度拉升至1,055元，再創下歷史新高，但盤中表現震盪，一度下滑至1,025元，大盤指數也隨著震盪。

進入除權息旺季，9日有超過40檔上市櫃公司除息，其中航運股除息的有陽明、中航（2612）及榮運（2607），陽明配發2元現金股利，早盤以67.5元開出，一開盤就秒填息，盤中一度拉升至67.6元，但在填息之後， 隨著大盤指數翻黑，股價也翻黑下跌，榮運力守紅盤朝填息前進，中航一度拉升至45.3元僅差0.3元就填息，但盤中翻黑，陷入貼息。

群聯配發8.6593元現金股利，早盤以613元開盤，一開盤就完成填息，股價一度拉升至619元，盤中漲幅逾1%，表現相對搶眼；精測以490元開出，也是一開盤就填息，股價一度拉升至492元，但盤中翻黑，跌幅逾2%。

達發每股配發4.9557元現金股利，早盤以744元開出，同步完成填息，股價一度拉升至753元，但隨著大盤震盪，股價也翻黑；和椿每股配發1元現金股利，早盤以64.9元開出，一開盤秒填息，股價一度拉升至65.5元，但盤中也翻黑。

三福化、原相及緯軟也在盤中填息，但除了緯軟之外，三福化及原相盤中都翻黑；台塑化每股發2元現金股利，早盤以64.4元開出，朝填息前進；瀚宇博每股配發1.6091元，早盤以53.1元開出，一度拉升至54.1元，差0.5元就可填息，可惜盤中翻黑，反而陷入貼息。