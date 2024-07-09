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台股早盤高檔震盪 指數上下翻騰逾500點 發生何事？

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股今日早盤高檔震盪逾500點。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股今日早盤高檔震盪逾500點。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台北股市今日早盤高檔大震盪。開盤後半小時指數漲至2萬4126點，盤中高點續創新高，但隨即大角度壓回，指數由紅翻黑，最低下探2萬3607點，再反彈回到平盤下上狹幅震盪，指數高低價差逾5百點，到底發生什麼事？

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，沒什麼特別因素，短線漲多，震盪難免，近5個交易日漲了千點，震盪甚至拉回都很正常，目前整體架構並未改變，包括美聯準會降息預期升高，以及基本面表現看好等利多仍然持續，即使高檔震盪投資人不必太過擔心。

台積電下周召開法說會、產能供不應求及漲價議題備受關注，今日股價盤中1055元創新高後拉回至平盤附近；昨天收在新高點的鴻海，今天也是盤中創新高後拉回；昨天完成填息的聯發科，股價續強，最高來到1450元，聯發科歷史高價為6月20日創下的1500元，漲勢較另外兩大權值股落後。

蔡明翰表示，台股目前仍是多頭格局，指數仍有持續震盪走高的機會，雖然現在權王台積電股價跳一檔就是5元，影響指數約40點，雖然會使加權股價指數波動幅度稍大，但不影響多頭格局，他認為會漲就是會漲，趨勢不變。

台積電 聯發科

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