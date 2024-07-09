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台積電（2330）破千後一跳5元？股價升降單位6級距：ETF、股票不一樣

聯合新聞網／ 蜜蜂爹
台積電進入千元俱樂部。台股示意圖／中央社
台積電進入千元俱樂部。台股示意圖／中央社

股票升降單位，採6個級距方式：

1、每股市價未滿10元者，股價升降單位為0.01元

2、10元至未滿50元者為0.05元

3、50元至未滿100元者為0.1元

4、100元至未滿500元者為0.5元

5、500元至未滿1000元者為1元

6、1000元以上者為5元

其實，這是依據台灣證交所櫃買中心的規定，掛牌交易的商品依據股價高低，有不同的升降單位標準。股票和ETF也都不同。

至於在認購（售）權證部分，同樣採6個級距方式：

1、每股市價未滿5元者，升降單位為0.01元

2、5元至未滿10元者為0.05元

3、10元至未滿50元者為0.1元

4、50元至未滿100元者為0.5元

5、100元至未滿500元者為1元

6、500元以上者為5元

投資前把相關規則搞清楚，爹發現很少人會特別留意股價升降單位的不同，因此特別寫一篇圖解來分享給大家，讓大家了解台股的升降單位差異，日後委買賣時才能避免委託失敗的狀況發生。

還有一個狀況是，假設你朋友跟你說「我昨天買了1003元的台積電」，如果你已經了解股價升降單位的機制後，馬上就知道他在唬爛，畢竟台積電上千元後，不是1000就是1005元，怎麼可能有1003元！

另外股票和ETF的升降單位也有些許不同，多多了解不吃虧的。

◎本文內容已獲蜜蜂爹授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 櫃買中心 證交所

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