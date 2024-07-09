台股ETF受益人874萬續創新高 今年新增人數前五名出列
台股持續創新高之路，資金持續湧入市場，根據台股ETF（指數型股票基金）集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加3萬9485人，來到874萬303人，連續19周創新高。
進一步觀察，上周台股ETF中受益人增加的有31檔，今年來共增加264萬5252人，增加前五名都是高息ETF，增加人數最多的就是發行時創下多項紀錄的00940，其次為00919、00930、00929，以及00878，其中00940、00939是今年新成立，五檔均是市場討論度相對較高的ETF，五檔加總共計新增205萬9883人。
市場法人指出，整體來看，台股科技股最強勢族群仍以AI相關為主，電子權值輪動上漲，帶動市場做多氣氛居高不下；受惠於全球非美國家2024年總體經濟持續復甦，傳產業下半年需求不看淡，科技產業亦受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦，回補庫存的復甦需求加上AI趨勢的擴散，2024年台股上市櫃企業獲利在科技業及傳統產業均恢復成長軌道下，多頭可望延續發展。
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