廣達公布6月營收月年雙增 法人看好全年營運逐季走升
廣達（2382）6月營收月增9.8%、年增23.4%，符合市場預期中，法人機構表示，廣達今、明年營運進入高速成長期，預期今年營運動能有望逐季走強，估計今年每股獲利（EPS）上看13.6元。
分析師指出，展望廣達2024年與2025年營運，看好營運將進入高速成長期，預估今年營收1.4兆元，年增34.1%，毛利率7.2%，歸屬母公司淨利525.5億元，年成長32.4%，EPS 上看13.6元。並預估廣達2025年營收1.8兆元，年成長28%，毛利率6.4%，營業毛利1,204.6 億元，年增25%，營業利益率13.5%，歸屬母公司淨利592.3億元，年增12.6%，EPS 進一步成長至15.3元的水準。
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