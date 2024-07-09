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保瑞營收／第2季達50億元、季增 76% 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

保瑞（6472）9日公布6月自結合併營收為16.97億元，連續三個月單月營收突破16億大關，亦創下15個月以來新高。累計第2季自結合併營收50.27億元，不僅較前季成長近76%，同時也是保瑞自成立以來第2季同期營收新高。

保瑞表示，6月旗下兩個事業體持續穩定進展；其中，美國子公司 USL 現有的產品銷售與原集團旗下負責美國市場業務的保盛藥業整併順利，原訂在7月1日將保盛藥業原有委託第三方物流公司的藥品倉儲與配送全數移轉至 USL 在明尼蘇達自有之物流中心的第一個整合里程碑已如期達標，未來美國市場之產品銷售渠道亦將整併至 USL 平台，不僅可大幅提升營運效率、減少運輸成本，亦能降低每年支付給外部第三方的管理、服務等費用，進而提高獲利品質。

而在6月下旬宣布收購位於馬里蘭康登鎮的無菌製劑廠（Camden Facility）則是集團旗下持續強化全球 CDMO 業務最關鍵的策略佈局，此一廠區不僅是保瑞集團在全球的第10個藥廠，也是旗下第一個無菌針劑廠，除了補強了在針劑製程上的技術與產能，更使得保瑞集團在已經擁有生產大分子生技產品無菌製劑原料藥（Drug Substance）的能力下，進一步取得藥品成品（Drug Product）生產的製造能力，為旗下持續深耕大分子代工服務業務的保瑞生技增添競爭利基，可運用該針劑廠產能，協助客戶進行大分子藥品開發及商業化產品量產應用，奠定保瑞集團全球 CDMO 業務中下一波成長動能。

保瑞 營收 美國

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