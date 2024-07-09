台股開高早盤漲近百點再戰24,000點 台積電跌5元開1,030元

台股9日開盤指數為23,888.2點，上漲10.05點。台積電（2330）下跌5元，開1,030元。

群益投顧表示，盤中觸及24,011新高點，並以23,878點作收，市場期待台積電法說會將釋樂觀展望，紛喊出波段高點上看2萬5成為共識。

操作題材可留意：

1一顆蘋果救AI.─蘋果首支AI手機 iPhone 16將於台灣時間9月13日凌晨1點秋季發表會亮相，A18晶片算力可能超越M4，據報蘋果上調 iPhone 16系列今年備貨目標至約9,000萬部。在發布會前台積電、鴻海、大立光領軍蘋果概念股正醞釀新機效應,京元電子、華通、嘉聯益、正崴、精材交投熱絡。

2.馬斯克重回全球首富，加持三大概念股─市場關注人形機器人 Optimus，傳出和大與盟立合作的轉投資盟英科技切入零件供應鏈，已出貨關節型自動手臂高精度減速機構。

隨著低軌衛星涵蓋率擴大，市場將迎接快速成長期，燿華法說會上表示，第二家客戶可望於第3季放量，同步激勵金寶、建漢、新復興、華通、事欣科。

馬斯克將於8月8日推出 Robotaxi,自動駕駛商業化的話題持續發酵,鏡頭零組件最受矚目~亞光、佳凌、佳能、華晶科。

周一（8日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,344.79點，下跌31.08點、跌幅0.08%；S&P500指數上漲0.1%；那斯達克指數上漲0.28%；費半指數上漲1.93%。台積電ADR上漲1.4%，收在186.63美元，較台北交易溢價17.1%

美超微電腦（Super Micro Computer）、英特爾和超微均上漲至少4%，在標普500指數中表現名列前茅；受到瑞銀調升目標價的激勵，輝達（Nvidia）也上漲1.9%。台積電ADR盤中最多上漲4.8%，按ADR計算，台積電市值一度突破1兆美元大關，成為全球市值第八大公司。

三大法人周一集中市場合計賣140.7超億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超82.2億元，投信買超14.4億元，自營商（自行買賣）賣超17億元，自營商（避險）賣超55.8億元。

統一期貨說，。選擇權未平倉部分，7月W2週選價平近九檔賣權最大未平倉上升400點至23,500點，買權最大未平倉上升500點至24,000點，最大OI區間上移偏多。期貨方面，外資夜盤加碼2,670口空單，日盤則大幅減碼3,382口空單，未平倉淨空單降至28,586口；十大特定法人加碼905口空單至16,465口。