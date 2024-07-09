大立光、台積電雙王股價飆新高 低價科技半導體ETF成焦點

今(2024)年以來，台股在台積電（2330）強勢領軍創新高後，不少高含積量 ETF 股價也攀歷史新高價，造成很多小資投資人，除望「股」興嘆外，連同一些高含積量 ETF，股價也「高」攀不起，投信法人建議，小資族想輕鬆入手台股 ETF，可以鎖定「含積量至少三3成以上」、且「股價不到30元」的「高積低價 ETF」，這類由於成立時間較短，股價位置不高，但成分股同樣布局AI、半導體供應鏈等強勢主流類股，中長期投資展望佳，股價後勁表現不容小覷!

根據 CMoney 統計，目前含積量三成以上、股價低於30元的台股「高積低價 ETF」共計九檔，且主要以科技 ETF 為主，包括國泰台灣5G+、永豐智能車供應鏈等，科技主題方面，則以半導體 ETF 入選三檔最多，包括新光臺灣半導體30、富邦台灣半導體（00733）、及兆豐台灣晶圓製造3檔皆入列，至於其他入選 ETF，則以市值型為主，包括FT臺灣 Smart、群益台灣 ESG 低碳50、國泰台灣領袖50（0050）與永豐台灣 ESG 等。

從績效表現來看，台股九檔高積低價 ETF 中，今年以來主要含息報酬僅一檔外，其餘八檔皆優於加權指數，如果拉長一年期間，則有國泰台灣5G+、永豐智能車供應鏈及新光臺灣半導體30 ETF 共3檔，含息報酬逾60%以上，明顯超越加權指數的43.29%；若再拉長兩年期間來看，上述國泰台灣5G+、永豐智能車供應鏈及新光臺灣半導體30 ETF 等3檔含息報酬更突破100%以上，大勝同期間加權指數的65.08%表現。

新光臺灣半導體30 ETF（00904）經理人詹佳峯表示，美國就業數據放緩，9月降息預期升高，美股在標普、那指再創高下，激勵台股本周多頭氣盛，市場預估7月11日大立光（3008）、7月18日台積電兩大重量級權值股法說會前，這類具「定價權」的重量級企業，將釋出基本面利多訊息，加速台股多頭繼續上攻，尤其是鎖定半導體為主體的科技型或半導體市值型 ETF，將繼續跟隨台股驚驚漲行情下，股價繼續向上衝鋒。

詹佳峯認為，下半年台股多頭格局依舊，主流類股往權值股靠攏，在台積電千金股題材持續火熱中，目前不少外資法人認為，2025年台積電先進製程產能供需持續吃緊，台積電在技術領先優勢下，具有價格「定價權」，今年全年營收也有望持續看升，加上台積電資本支出一片樂觀看好繼續調升，將為台股半導體供應鏈股價大添柴火，吸引資金重返半導體類股淘金。

7月11日大立光法說召開，市場聚焦蘋果 iPhone16新機拉貨潮，加上7月18日台積電法說接登場，全球機構法人鎖定台股兩大天王級法說，探究下半年半導體景氣及 CoWoS 產能擴張狀況，勢必反映最新市場終端需求及AI需求展望，以7月8日股價表現來看，大立光股價創兩年來新高、台積電股價繼續攀歷史新高，投資人可以持續留意台股AI、半導體相關股提前佈局機會，或鎖定高積低價ETF輕鬆入手，擁抱台股下半年成長「錢」景。