AI主題發威 美股續創新高 美股基金淨流入居冠

AI發展前景提振科技股，亮眼需求推動電動車走揚，美股續創新高；在動能增溫推升下，美股基金近一周居全球股票基金資金淨流入之冠。回顧全球股票型基金資金流向，至7月3日，美國股票基金近一周再度轉為淨流入74.23億元；其餘均為小幅淨流出。

安聯投信表示，年初迄今，美股連連上漲，不斷創新高，在AI、半導體相關題材發酵下，包括那斯達克與標普500於5日收盤再創歷史新高。以類股來看，近一周科技股大漲2.8%居冠、累積今年來大漲11.4%；就主題指數來看，今年來表現相對疲軟的電動車、近一周則是以大漲2.9%居冠。

安聯投信表示，美國聯準會會議紀要顯示官員對降息看法仍有分歧，但美國私部門就業數據降溫，市場仍對政策調整抱有期待，以致各類股表現不一；其中科技、成長股推升大盤再創新高，主要是美半導體設計大廠受惠 AI 所帶動的數據傳輸需求，市場看好其對基礎設施領域的投資前景所致。

另方面，受到美股創新高激勵市場信心，全球市場多呈現上漲，東證指數也創下歷史新高，突破泡沫經濟期的水準，但市場仍持續觀察日本經濟各項數據表現，作為檢驗日本經濟是否好轉的依據。

債市部分，安聯投信表示，美國大選雜音持續干擾市場，一方面美國最高法院裁定川普享有部分豁免權，但隨後又因美國服務業等經濟數據疲軟，使美國 10 年期公債殖利率先高後低，整體仍小幅走升，債市多數下跌，僅非投資級債表現相對較佳。

安聯投信表示，現階段在利率政策逆風逐漸淡去，市場焦點有望逐漸重新轉向企業獲利和受益基本面韌性的領域，但考量政策步調仍有不確定性，建議可以複合資產作為核心部位掌握收益，再搭配多重資產布局主流趨勢領域，一方面降低潛在震盪，也不錯失輪動行情。

布局方向上，安聯投信建議，在掌握結構性成長、聚焦品質策略上，AI人工智慧與台股仍是主流。安聯投信表示，AI題材涵蓋面向廣泛，包括軟硬體、應用等均擁有其各自長線利基，建議在題材輪動走強過程中布局美國AI概念股及台股等主題。