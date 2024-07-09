快訊

台股開高早盤漲近百點再戰24,000點 台積電跌5元開1,030元

旅客找嘸登機門！桃機一航廈凌晨傳跳電 桃機公司曝原因

走了國光石化、來了光電風機 說好的「國家級濕地」呢？

AI主題發威 美股續創新高 美股基金淨流入居冠

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

AI發展前景提振科技股，亮眼需求推動電動車走揚，美股續創新高；在動能增溫推升下，美股基金近一周居全球股票基金資金淨流入之冠。回顧全球股票型基金資金流向，至7月3日，美國股票基金近一周再度轉為淨流入74.23億元；其餘均為小幅淨流出。

安聯投信表示，年初迄今，美股連連上漲，不斷創新高，在AI、半導體相關題材發酵下，包括那斯達克與標普500於5日收盤再創歷史新高。以類股來看，近一周科技股大漲2.8%居冠、累積今年來大漲11.4%；就主題指數來看，今年來表現相對疲軟的電動車、近一周則是以大漲2.9%居冠。

安聯投信表示，美國聯準會會議紀要顯示官員對降息看法仍有分歧，但美國私部門就業數據降溫，市場仍對政策調整抱有期待，以致各類股表現不一；其中科技、成長股推升大盤再創新高，主要是美半導體設計大廠受惠 AI 所帶動的數據傳輸需求，市場看好其對基礎設施領域的投資前景所致。

另方面，受到美股創新高激勵市場信心，全球市場多呈現上漲，東證指數也創下歷史新高，突破泡沫經濟期的水準，但市場仍持續觀察日本經濟各項數據表現，作為檢驗日本經濟是否好轉的依據。

債市部分，安聯投信表示，美國大選雜音持續干擾市場，一方面美國最高法院裁定川普享有部分豁免權，但隨後又因美國服務業等經濟數據疲軟，使美國 10 年期公債殖利率先高後低，整體仍小幅走升，債市多數下跌，僅非投資級債表現相對較佳。

安聯投信表示，現階段在利率政策逆風逐漸淡去，市場焦點有望逐漸重新轉向企業獲利和受益基本面韌性的領域，但考量政策步調仍有不確定性，建議可以複合資產作為核心部位掌握收益，再搭配多重資產布局主流趨勢領域，一方面降低潛在震盪，也不錯失輪動行情。

布局方向上，安聯投信建議，在掌握結構性成長、聚焦品質策略上，AI人工智慧與台股仍是主流。安聯投信表示，AI題材涵蓋面向廣泛，包括軟硬體、應用等均擁有其各自長線利基，建議在題材輪動走強過程中布局美國AI概念股及台股等主題。

AI 美國聯準會 美股

延伸閱讀

美國聯航客機又掉輪胎！其他機師通報才發現 所幸安全降落

熱帶風暴強撲美國德州！釀至少3死、270多萬戶停電

共和黨黨綱草案出爐 重內政輕外交、40年來首次無台灣

AI主題發威 美股續創新高 美股基金淨流入居冠

相關新聞

台股攻高 壽險軋外資…大舉進場買百億

台股昨（8）日在壽險資金進場大買逾百億元軋外資下，推升台積電、鴻海、聯發科等權值三雄一路飆高 ，指數盤中衝破24,000...

台股開高早盤漲近百點再戰24,000點 台積電開平盤拚成領漲要角

台股9日開盤指數為23,888.2點，上漲10.05點。台積電（2330）開平盤價為1,035元。

多頭趨勢有沒有敗象？ 法人：台股留意三反轉指標

一個台股兩樣情，昨（8）日指數大漲321點，有科技權值股的投資人笑呵呵，但有更多投資人看到手中持股如台灣大、華城等公司股...

台積電目標價 大摩八度調升

台積電18日將舉行法說，外資圈紛紛喊多。摩根士丹利證券發布最新報告，將台積電目標價從1,080元調高到1,180元，為外...

台積電股價攻頂 法說行情暖場…當沖比率創高掀話題

台積電昨（8）日股價再次引爆人氣，盤中一度攻上1,050元天價，終場大漲30元、收1,035元，為收盤歷史最高價，單日市...

新興亞股上周全數走揚 台、印、韓、越股最吸睛

儘管美國通膨數據憂喜參半，美股主要指數上周全面收紅。觀察新興亞股上周亦全數走揚，尤以越南、印尼、南韓、台股表現最為亮眼，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。