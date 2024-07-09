Fed降息預期增溫 全球多國股市續創新高

美國經濟數據降溫輔以聯準會主席鮑爾鴿派發言強化投資人降息預期，推動全球股市連五週上漲，其中美股與台、日、印度股市均再創歷史新高價位，就資金流向而言，過去一週整體股票型 ETF 續獲198.5億美元資金淨流入，主要為美國市場獲131.22億美元淨流入，亞洲、中國與歐洲市場也分別獲13.67億、8.68億與6.67億美元淨流入，拉美亦有0.8億美元淨流入，反觀日本遭9.47億美元淨流出。在產業 ETF 部份，近週淨流入前三大產業為科技、金融、非核心消費；淨流出金額最高的產業為主題型基金，其次為原物料、工業。

富蘭克林證券投顧表示，七月以來全球股市開紅盤，美股等多國股市再創歷史新高展現多頭氣勢，上半年表現較溫吞的債券市場也出現明顯反彈，反映美國經濟及通膨降溫推升聯準會降息的機率，根據芝商所 FedWatch 數據顯示，市場預期九月降息一碼機率升至70.8%，今年全年將有兩碼降息幅度，未來一週關注聯準會主席鮑爾國會聽證談話及美國六月通膨數據，若延續通膨降溫及鴿派政策立場，有利全球股債多頭續航。

值此全球主要股市屢創新高、市場等待聯準會政策轉向之際，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益並卡位聯準會降息行情。股票部分建議首選最強勢的科技產業型基金，透過主動式選股發掘超額報酬機會，並搭配低基期且基本面正在改善的生技、全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，以及近期動能明顯轉強的印度和日本股票型基金，目前這兩國家正位處政策紅利、結構性改革甜蜜點，可列為長期股票配置一環。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美股頻創新高之際仍有約一半的企業股價低於其近一年高點，約兩成企業股價較高點折價逾20%，當中不乏優質企業，只是暫時不獲市場青睞，或因短期因素掩蓋長期成長潛力，投資人無須因大盤指數創高而卻步，主動選股是參與股市投資最重要的關鍵，此外投資級債與非投資級債利差也處於歷史較緊水準，均衡與精選標的仍有利可圖。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，雖然科技股股價頻創新高，但我們不認為目前投資人為這些具長期成長前景且優質的科技股付出過高代價，事實上，由財務基本面觀察，科技股長期以來一直擁有強健的資產負債表與獲利能力，自2022年以來，儘管資金成本上升，但獲利仍持續改善。