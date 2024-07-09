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台股創高推升高股息ETF 受益人續增「這五檔」今年吸引逾200萬人最多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年來受益人增加最多前五名台股ETF。(資料來源︰CMoney)
今年來受益人增加最多前五名台股ETF。(資料來源︰CMoney)

根據台股 ETF 集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股 ETF 受益人最新一周增加39,485人，來到8,740,303人為連續19周創新高。進一步觀察，上周台股 ETF 中受益人增加的有31檔，進一步觀察，今年來共增加2,645,252人，增加前五名都是高息 ETF，分別是元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）、復華台灣科技優息（00929）及國泰永續高股息（00878）五檔加總共新增2,059,883人。

財富管理業者表示，台股 ETF 的成分股選股邏輯很重要，畢竟投資人不希望領高股息賠價差，因此選股策略一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率。台股高息 ETF 的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，除了適合長期投資外，也是存股領息的好工具，愛好高息的存股族投資人，可以趁台股高檔拉回，或是把握除息後的便宜價，把握逢低分批進場中長線布局機會。

法人表示，00919在除息後的便宜價吸引不少中長線投資人進場，雖然00919目前仍貼息，不過，從過去四次配息紀錄來看，00919的確配出滿足投資人的息率，且今年以來含息報酬率也超過兩成表現出色，堪稱息利雙收人氣王，此外，以過去四次次次填息的紀錄，還是讓投資人對其有信心未來填息表現，因此趁除息後的甜甜價投資人紛紛逢低布局。

理財達人指出，整體來看，台股科技股最強勢族群仍以AI相關為主，電子權值輪動上漲，帶動市場做多氣氛居高不下；受惠全球非美國家2024年總體經濟持續復甦，傳產業2H24需求不看淡，科技產業亦受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦，回補庫存的復甦需求加上AI趨勢的擴散，2024年台股上市櫃企業獲利在科技業及傳統產業均恢復成長軌道下，多頭可望延續發展。

台股

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