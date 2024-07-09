新興亞股上周全數走揚 台、印、韓、越股最吸睛

儘管美國通膨數據憂喜參半，美股主要指數上周全面收紅。觀察新興亞股上周亦全數走揚，尤以越南、印尼、南韓、台股表現最為亮眼，皆有超過2%的漲幅；另從資金流向來看，外資上周買超南韓13.1億美元最多，僅對泰國、越南賣超0.2、0.9億美元。

今年以來最吸金的亞股是南韓，獲外資買超184.3億美元，接著是台股的47.3億美元；賣超則以泰國的32.5億元最多，次為越南賣超21.6億美元。股市表現方面，今年來以台股漲31.37%最強，其次是越南13.55%、印度10.74%，但泰國下跌7.34%最弱。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，受惠AI等新興應用需求持續擴增，未來產能看好下，拉動生產、機械及電機設備進口值等指標，表現持續暢旺，庫存指數持呈供不應求之態勢，顯示國內基本面仍佳，且正值除權息旺季，資金活水亦可望為台股增添正向助益，接下來還有科技大廠法說會接連登場，市場關注未來業績表現及營運展望，建議投資人可布局受惠程度較高的 ETF，有機會跟上這波漲升行情。

越股上周收1,283.0點，較前一周上漲3%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨著越南製造業採購經理人指數（PMI）攀升至54.7，連續3個月在榮枯線上方，顯示製造業活動擴張，加上今年上半年 GDP 年增幅來到6.42%優於預期，提振投資人信心，使胡志明指數上周5個交易日呈現連續上漲態勢。

張晨瑋認為，越南經濟成長快速預計將有助於企業獲利成長，相比亞洲各股票市場，越南2024年預計繳出區域內最高速的獲利成長，然而評價並非最貴，因此投資人可透過布局越南基金，以合適評價參與越南市場的高成長投資機會。