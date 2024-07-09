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台股美股輪流創新高 法人看後勢聚焦台積電法說

中央社／ 台北9日電

在科技權值股拉抬下，台股集中市場指數8日盤中最高勁揚455.05點，衝上24011.64點；終場大漲321.56點，收在23878.15點，盤中及收盤指數雙雙創下歷史新高。法人認為，現在台股指數主要繫於台積電股價，接下來頭號觀察重點先看18日台積電法說會。

本週稍晚美國將公布短期通膨數據，將牽動聯準會（Fed）9月是否降息，市場靜待結果，美國股市8日主要指數漲跌互見，道瓊工業指數小跌31.08點或0.08%，收39344.79點。標準普爾500指數小漲5.66點或0.10%，收5572.85點。那斯達克指數揚升50.98點或0.28%，收18403.74點。費城半導體指數勁揚108.90點或1.93%，收5765.21點。其中標普500和那斯達克指數收盤股價皆再創歷史新高。

在個股方面，與台股連動性高的晶片族群攻高，輝達（NVIDIA）上漲2.37美元或1.88%，收在128.2美元；英特爾（Intel）大漲1.97美元或6.15%，收在33.99美元；超微（AMD）上漲6.79美元或3.95%，收在178.69美元；台積電ADR也上漲2.64美元或1.43%，收在186.63美元。有利台股後勢。

永豐投顧分析，台積電18日即將召開法說會，市場等待業績報喜，法說行情推升台股指數高檔不墜。另外蘋概股指標大立光11日也將舉行法說會，由於蘋果日前在WWDC開發者大會上，推出蘋果版AI（AppleIntelligence），新功能將導入iPhone手機，有望刺激iPhone新一波換機潮，並拉動國內蘋概股。兩大龍頭股價持穩，有利台股指數維繫高檔。

台積電 台股指數

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