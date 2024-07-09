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台積電股價攻頂 法說行情暖場…當沖比率創高掀話題

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。 聯合報系資料照
台積電。 聯合報系資料照

台積電（2330）昨（8）日股價再次引爆人氣，盤中一度攻上1,050元天價，終場大漲30元、收1,035元，為收盤歷史最高價，單日市值衝上26.84兆元，同寫新猷，為下周四（18日）法說行情提前暖場。

外資昨天持續賣超4,157張，且單日當沖比率衝上27.65%新高，意味愈來愈多大戶都在對台積電「沖沖樂」，超過130億元資金在當沖權王，引發關注。

台積電周一ADR早盤持續勁揚逾3.6%，突破190美元，再創新高價，昨天晚間台積電個股期夜盤一度攀抵1,055元新高價位，ADR與個股期夜盤多頭動能強勁，為今天台灣普通股持續攻高埋下伏筆。

台積電昨天股價以平盤1,005元開出，一度翻黑回測1,000元整數大關，其後買盤湧進，多頭順勢攻上1,050元天價，帶動市值一度單日激增兆元，終場漲30元、收1,035元，單日市值結算增加7,780億元、總市值為26.84兆元，貢獻大盤漲點約240點。

不過，外資昨日持續賣超台積電4,157張，連續兩個交易日賣超，總計兩天賣超9,374張，外資在台積電股價迭創新高之際接連賣超，引發市場討論；本土投信則連續七個交易日買超，成為台積電股價上升的推手。

台積電 外資

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