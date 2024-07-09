國安基金例會 關注美大選

國安基金委員會昨（8）日召開今年第2季例行會議，會中委員針對近期國內外政經情勢交換意見，咸認國內台股基本面佳，未來留意國際上尤其美國年底總統大選變數，會中並針對美國大選的可能結果進行各種預估。

另外，俄烏戰持續等地緣政治因素與主要國家調整關稅等國際新貿易保護措施變化，也保持關注。

國安基金相關官員表示，由於國安基金目前並沒有護盤任務在身，上次護盤任務結束後的部位也已出清，每季定期的例行會議，主要是就近期的國內外政經大勢做討論與意見交換，並就主要觀察變數持續追蹤新的發展。

官員並表示，台股目前已上23,000點大關，觀察總體經濟、基本面相當不錯，投資信心穩定，至於股市的技術面狀況則不在委員會討論之列。

相關官員表示，國安基金關注的是資本市場的穩定與資金流動等，因此包括國際資本市場動向以及會影響資本市場的各項政經狀況，是委員會例會討論與持續觀察的重點。

官員表示，今年11月美國總統大選全球關心，雖然近期美國內部對大選的各種訊息不少，但委員會主要關注其可能的大選結果對全世界的經貿、地緣政治發展的影響，諸如俄烏、中東與印太區域地緣政治問題，以及歐盟對中國大陸加徵電動車臨時性關稅的後續發展，都持續審慎關注。