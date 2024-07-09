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多頭趨勢有沒有敗象？ 法人：台股留意三反轉指標

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

一個台股兩樣情，昨（8）日指數大漲321點，有科技權值股的投資人笑呵呵，但有更多投資人看到手中持股如台灣大、華城等公司股票卻慘跌，驚呼以為大跌三、四百點。

台股還會繼續戰高，多頭趨勢到底有沒有敗象？投顧法人認為應該留意三大指標，包括「下跌家數高於上漲家數、出現爆大量9,000億元中長黑K時、科技權值股股價反轉」，就要小心。

台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等科技權值股飆漲，昨天在盤面出現傳產、中小型股資金排擠效應。統一投顧董事長黎方國指出，台股漲勢集中在科技權值股的狀況，有「美股化」趨勢。因為S&P500指數，今年來上漲的貢獻也是來自於特斯拉之外的六巨頭。未來預期資金也會集中在這些優質的大型股身上，畢竟加權指數來到高位，風險意識之下，這些大型權值股前景好、獲利佳，就算遇到大盤拉回也不用擔心，反而中小型股可能有「跑不掉」的風險，因此近期操作建議買大不買小。如果沒辦法單買個股，零股或是買市值型的ETF也是另一個選擇。

對於近期觀盤重點，法人認為應留意指標有三，第一，下跌家數遠多過上漲家數；8日上市櫃合計上漲612家，下跌1,120家，平盤116家，黎方國表示，雖然下跌家數多於上漲家數，不過，比例上還未到七比三的失衡狀況，因此還不至於造成反轉。

第二，如果出現爆大量中長黑K，也要小心，例如成交量暴衝到約9,000億元以上，且指數大跌，技術線型呈現中長黑K時，可能就是盤勢會出現轉折的警訊。台新投顧副總經理黃文清認為，目前的成交量不算太高，表示市場還有惜售心態，也沒有過度信心。

此外，第一金投顧董事長陳奕光分析，加權指數自2022年10月低點12,629點上漲至今以來，已經進入第21個月的轉折，指數大漲了逾萬點，多少有修正的壓力。加上外資期貨淨空單仍高達近3萬口，預期7月17日台指期結算當周，可能會有修正，不過，即便有修正也非轉空，畢竟多頭格局時的拉回整理都屬正常。

第三，指標權重股股價轉弱。黃文清表示，占大盤權重的前幾大權值股如台積電、鴻海、聯發科、廣達、富邦金、台達電等，對於大盤指數的影響性動見觀瞻。如果這些指標權重股領先收黑，大盤勢必會隨之轉弱。

台積電 台股 權值股

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