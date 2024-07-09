聯發科填息 三天達陣

聯發科（2454）7月4日除息，每股配發30.4元股息，歷經三個交易日，昨（8）日完成填息，終場收1,420元，上漲70元，市值達2.27兆元。

聯發科股價昨日帶量上攻，收在當天最高價，外資與投信聯手買超。聯發科歷史新高價是今年6月的1,500元，隨著下半年旺季來臨，基本面帶動下，法人看好有望蓄勢挑戰新高價。

依5月公告聯發科董事長蔡明介持股來概算，此次他約可領到12.66億元股息，而聯發科執行長蔡力行則可領到約2,245萬元股息。

聯發科前五月合併營收2,176.37億元，年增39.9％。公司預期，第2季營收將較首季持平到減少9％之間，約落在1,214億至1,335億元之間，而全年美元營收目標則是成長中十位數百分比（14％至16％）。

同時，聯發科也預估，今年各營收類別都將較前一年度成長，尤其手機的成長將高於其他營收類別。

目前外界關注該公司的營運重點之一，就是接下來將於第4季發表的手機旗艦晶片天璣9400，採用台積電3奈米製程生產，目前已投片。

蔡力行今年初已預告，天璣9400晶片將於第4季亮相，表現會超越這一代的旗艦晶片天璣9300，而且「超越很多」，將是另一個高峰。

除了長久合作的大陸手機品牌廠訂單，近期外電傳出，天璣9400有望打入三星明年度旗艦機Galaxy S25供應鏈，為首度供貨三星旗艦機種，主因競爭對手高通的驍龍8 Gen 4晶片訂價策略影響，導致三星有可能考慮再引進新的晶片供應商。不過對於此消息，聯發科不評論。