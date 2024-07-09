台股攻高 壽險軋外資…大舉進場買百億

台股昨（8）日在壽險資金進場大買逾百億元軋外資下，推升台積電（2330）、鴻海、聯發科等權值三雄一路飆高 ，指數盤中衝破24,000點大關，最高漲到24,011點，終場大漲321點收23,878點，再創新高。

法人指出，台積電法說暖身行情起跑，台股短線目標上看24,500點，中長期不用預設高點。

上周美國非農就業指數公布後，9月降息機率上升，推升美股四大指數收高；另一方面外資券商陸續出具看好台積電的報告，股票錯失恐懼症（FOMO）瀰漫內資圈，意外激出壽險資金進場追價，包括國泰、富邦、新光、凱基等金控旗下券商都可看出買超蹤跡。

特別的是，外資昨賣超台積電4,157張，包括摩根士丹利、高盛、摩根大通等都站在賣方，但麥格理押寶大買超3,111張，顯見外資對台積電操作出現分歧。投顧法人認為，如台積電股價續漲，多數外資將被軋空，有利進一步推升台股。

三大法人昨賣超140.7億元，其中，外資現貨賣超82.2億元，期貨淨空單增加934口至29,432口；投信買超14.4億元，自營商賣超72.9億元。不過，五大壽險金控所屬券商買超達90.3億元，推測壽險資金實際買盤逾百億元。八大公股行庫買超13億元。

台積電上漲30元收1,035元，再創歷史新高；鴻海上漲12元收226.5元、為16年又八個月高點；聯發科上漲70元收1,420元，光是權值三雄貢獻點數即達325點，超過大盤的漲點。

科技權值股走強，連帶指數也出現亮麗表現，電子類股指數盤中上漲至1,309.55點、收盤1,299.67點，均為歷史新高。國泰金、富邦金走強亦帶動金融指數衝高至2,103.35點，改寫1990年4月以來高點。

市值方面，台積電市值來到26.8兆元，集中市場市值成長至76.4兆元，上市櫃合計市值83.3兆元，都是歷史新高。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清看法，雖然外資8日賣超台股，但內資活水不斷，包括中實戶、大戶、壽險資金、投信ETF，以及海外資金回流等都成為台股靠山，讓台股即使面對外資賣盤，也能維持強勢。

黎方國指出，本周有大立光法說會，18日則是台積電法說會，市場預期利多可期，因此法說會暖身行情起跑，短線先上看24,500點，中長期不用預設高點。