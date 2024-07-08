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外資圈第三高！台積電饑餓行銷奏效 大摩目標價調高至1180元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
摩根士丹利證券發布最新報告，將台積電目標價從1,080元調高到1,180元，為外資圈中第三高。圖／本報資料照片
摩根士丹利證券發布最新報告，將台積電目標價從1,080元調高到1,180元，為外資圈中第三高。圖／本報資料照片

台積電（2330）18日舉行法說，外資圈紛紛喊多。摩根士丹利證券發布最新報告，將台積電目標價從1,080元調高到1,180元，為外資圈中第三高，僅次於滙豐的1,370元、麥格理的1,280元，維持「優於大盤」評等。

大摩預期，台積電法說將聚焦半導體需求是否持續及漲價趨勢。台積電可望在法說會將第3季營收預估成長上調至季增13%，毛利率則接近第2季的51-53%。台積電可能上調今年全年預估營收年成長率，從21-25%上修到25%（以美元計算），以反映人工智慧（AI）需求持續成長。

至於台積電今年的資本支出，大摩認為，如果台積電能在採購設備時獲得折扣，則今年資本支出有望調高，從原先的280-320億美元，上調到300-320億美元。

大摩還指出，台積電的「饑餓行銷」策略似乎奏效。台積電的管理團隊表示，他們一直在努力進行價格談判，以抵消獲利壓力。大摩在之前認為，只有輝達等高效能運算（HPC）客戶才能接受台積電4奈米製程漲價約10%，但台積電與蘋果等智慧機／消費產品客戶的談判則充滿挑戰。

不過，大摩最新的供應鏈調查顯示，台積電正在傳遞一個訊息，也就是2025年先進的晶圓代工供應可能會緊張。如果客戶不能「欣賞台積電的價值」，則可能無法獲得足夠的產能分配。

因此，大摩預估，智慧機/個人電腦（PC）半導體晶圓價格將上漲3-4%。成熟製程產能不吃緊，漲價的可能性不大。整體來看，大摩將明年晶圓代工價格預估漲幅從2%上調到5%。

大摩將台積電今年預估每股稅後純益（EPS）從38.42元上調到39.53元，明年預估EPS從48.51元上調到51元。基於明年的獲利預估，給予23倍的本益比，目標價也因此上調9.2%到1,150元。這已是大摩今年第八度上調台積電目標價，年初時僅688元。

台積電 大摩 晶圓代工

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