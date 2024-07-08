快訊

民進黨廉政會決議出爐 鄭文燦若涉貪遭收押「立即停權3年」

鄭文燦涉貪獲500萬交保遭撤銷 桃院明早10點開庭重審

高雄美術館「衣櫃藏屍命案」讓房價下跌？ 達人透露：漲超兇

凱基股股漲節目分析下半年行情 「先蹲後跳」把握投資機會

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
凱基證券表示，「凱基股股漲」節目研究團隊去年底精準預估今年上半年行情火熱，今年更特別企劃「2024年台股下半年展望」節目。圖／凱基證券提供
凱基證券表示，「凱基股股漲」節目研究團隊去年底精準預估今年上半年行情火熱，今年更特別企劃「2024年台股下半年展望」節目。圖／凱基證券提供

凱基證券表示，「凱基股股漲」節目研究團隊去年底精準預估今年上半年行情火熱，今年更特別企劃「2024年台股下半年展望」節目，解答投資人關心的話題並提供洞察觀點，幫助投資朋友掌握下一波台股精準投資方向。

台股2024年AI趨勢狂潮下，指數一飛衝天不斷創高，在下半年度展開之際，凱基證券透過網路問卷進行調查，發現近七成投資人最關心下半年台股行情是看漲還是跌。

有六成投資人想知AI股會續漲，還是該獲利了結，其餘還包括非AI股還有哪些產業值得期待、國際局勢和美國總統大選對台股影響，以及下半年台股投資策略布局。

「凱基股股漲」近期特別企畫「2024年台股下半年展望」節目，邀請資深分析師許高銘、周宛瑩、王柏惟及財經主播陳明君，來解答投資人關心的話題並提供洞察觀點，幫助投資朋友掌握下一波台股精準投資方向。

許高銘表示，台股評價已來到歷史高檔區、製造業復甦力道不如預期、第2至第3季獲利動能放緩，加上美國大選前4、5個月最容易影響股市表現，分享股神巴菲特一句話：「別人恐懼時，我要貪婪；別人貪婪時，我要恐懼」給投資人參考。

他預期下半年台股將先蹲後跳，第3季以震盪修正為主，第4季年末再向上反彈，也就是投資人應該留意規避第3季修正風險，記得把握第4季反彈機會，並建議投資人可以留意產業觸底、股息夠高、評價偏低及政策偏多的指標，從中挖出含金量高的機會產業及個股。

凱基投顧預期AI結構性成長將延續至明後年，若相關受惠族群評價第3季有適度修正，修正後可再逢低布局中長線行情。

AI PC為PC產業帶來題材，各品牌廠陸續推出AI PC，下半年PC需求將逐漸復甦，蘋概股亦將受惠於Apple AI升級可能帶動的換機潮，均是在股市震盪整理期間可逐步布局的方向。

凱基投顧預估第4季起台股獲利成長動能將會再度轉強，屆時在對明年能見度提升，且開始反應明年獲利後將使評價更加便宜，有利台股回歸多頭軌道。

「凱基股股漲」節目由凱基投顧資深產業研究團隊操刀，凱基投顧日前獲國際財經雜誌《機構投資人》（Institutional Investor）頒予2024年度台灣票選本地最佳券商，同時囊括五項最佳產業研究獎項，是台灣所有內外資券商之冠，專業研究傲視同業。

AI 凱基投顧 凱基證 台股獲利 巴菲特 美國大選

延伸閱讀

台股大盤穩健 國安基金續關注「3變數」：股市易受市場影響

股匯脫鉤 台股創高新台幣翻貶收32.493元

第一金投信、QRAFT 發布金融風險情緒訊號： 台美股指標皆偏多頭正向

台積電、鴻海領軍勁揚 台股大漲321點收23,878點創新高

相關新聞

紅海問題沒解決...航運股成重災區 業界：船公司不會冒險返回

外電報導哈瑪斯擬接受美國方案分階段停火，8日航運股成為台股重災區，類股跌幅3.9%。長榮海運（2603）、陽明針對這個議...

外資連2賣 法人：留意台積電法說會及新台幣走勢

台股今天上漲321.56點，收在23878.15點，外資及陸資賣超新台幣88.36億元，連續2個交易日賣超。面板股群創重...

證交所攜手味全龍反詐騙活動 狂吸10萬人看、獲熱烈迴響

臺灣證券交易所日前攜手味全龍棒球隊，在天母球場舉辦「證派外送 強棒出擊」活動，將反詐觀念及資訊傳遞給民眾，現場觀賽人數逾...

台股大盤穩健 國安基金續關注「3變數」：股市易受市場影響

國安基金今召開第二季例會，針對國際經濟情勢、國、內外股市狀況等進行討論。對於台股，官員認為，台股基本面佳，大盤穩健並無異...

證交所：富世達符合融資融券標準 9日起開放信用交易

臺灣證券交易所8日公布，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定，富世達（6805）已符合得為融資融券標準，公告自7月...

股海自由行／蘋果供應鏈 投資價值浮現

今年6月，蘋果在全球開發者大會（WWDC）上推出全新Apple Intelligence功能，這一功能被形容為類似於電影《鋼鐵人》中的AI管家「賈維斯」，使人與iPhone間的互動更加人性化和智能化。儘管蘋果展示的AI功能並非新技術，但將AI功能深入應用於使用者的日常生活場景，贏得果粉的喜愛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。