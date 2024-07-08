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投資資訊中心2.0 三特色

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所近日推出投資資訊中心推出2.0版，具有三大特色，包括全新介面與視覺化分析報表、強化資訊比較功能，以及豐富交易、統計及監理資訊等。

證交所解釋，投資資訊中心本次改版簡化投資者滑動畫面查找所需資訊的步驟，將原整合式報告頁面改為分頁式頁面，可透過一鍵操作找到所需資訊，主要介面設計並保留「整體市場」、「單一公司」、「市場比較分析」以及「市場公告與服務」等四大分頁。

此外，本次改版針對各項視覺化分析報表進行優化，提供更友善的行動裝置使用環境與圖形設計。特別是在圖樣選擇與色彩編排上，提供投資者更直觀的視覺體驗。

有別於1.0版僅提供買賣超、融資融券及成交三項排名資訊，本次擴充至八大類比較分析資訊，並提供前十名排行及自選個股比較功能，投資者可自由選取二到十家公司進行比較，並保留所選取公司在八大類資訊中自由切換，簡化再次選取步驟。

證交所參考投資者建議，新增當沖交易、市場統計資訊、注意及處置股票、財務資訊與交易資訊專區等監理資料，並豐富財務面的個股及比較分析資訊，期望能滿足投資者對投資資訊的需求，完善一站式資訊平台的功能。

證交所

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