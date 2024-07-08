證交所談永續 回響熱烈

臺灣證券交易所日前攜手國泰金舉辦「2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，吸引國內外產官學者逾4,800人次共襄盛舉。證交所董事長林修銘指出，台灣企業對於碳風險管理需求增加，證交所將透過鼓勵企業揭露永續資訊等四大行動協助企業迎戰永續轉型的挑戰。

這場論壇以「淨零轉型競爭力」為主題，聚焦淨零解方和永續金融，統計與會出席所代表的企業在台股市值占比達82%、碳排占比54%，共同探討永續金融和氣候變遷的重要趨勢及實務發展，反應十分熱烈，充分展現台灣企業重視永續及淨零的決心。

林修銘於論壇中以「趨勢剖析：迎接碳價時代，國際資本市場氣候行動」為題進行演講表示，證交所作為資本市場的重要平台，積極配合主管機關推動永續發展政策，助上市公司實現2050年淨零排放目標。

配合「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」以治理、透明、數位、創新的四大主軸，證交所將重點推動引領企業淨零永續治理、精進永續資訊揭露透明、推動ESG評鑑及數位化、強化利害關係人溝通等項目。

林修銘並指出，證交所透過四大行動協助企業迎戰永續轉型的挑戰。首先，鼓勵企業揭露永續資訊、積極接軌國際，提升永續資訊揭露之廣度與品質；第二，證交所將以公司治理評鑑架構為基礎，於三年內循序建構ESG評鑑，透過外部評鑑激勵企業減碳，形塑市場永續價值文化。

第三，為協助企業加強與利害關係人溝通，證交所及指數子公司將持續協助企業IR媒合及精進ESG資訊加值服務，增進中小型企業與機構投資人的連結度，促進IR及ESG議合，建構企業氣候韌性。

最後，證交所攜碳交所推動碳交易，除引進國際碳權外，有望在年底前推出國內碳權交易平台，協助企業完成淨零最後一哩路，滿足國際供應鏈的碳中和要求，並支持淨零創新產業發展，解決企業碳焦慮。