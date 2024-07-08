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外資連2賣 法人：留意台積電法說會及新台幣走勢

中央社／ 台北8日電
台股今天上漲321.56點，收在23878.15點，外資及陸資賣超新台幣88.36億元，連續2個交易日賣超。圖／聯合報系資料照片
台股今天上漲321.56點，收在23878.15點，外資及陸資賣超新台幣88.36億元，連續2個交易日賣超。圖／聯合報系資料照片

台股今天上漲321.56點，收在23878.15點，外資及陸資賣超新台幣88.36億元，連續2個交易日賣超。面板股群創重回外資賣超榜首，遭減碼3.06萬張，中信金、中信成長高股息分居第2、3名。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪分析，今天4大權值股台積電、鴻海、聯發科、廣達都有表現，扣除電子權值股，加權指數表現沒有想像中強勢，櫃買指數下挫收黑。

蔡明翰認為，市場預期台積電18日法人說明會將釋出正向訊息，台積電股價已明顯反映，接下來到法說會前可能利多出盡而轉弱，若能維持漲多跌少、震盪向上的格局，將有助於帶動大盤走勢。

蔡明翰指出，近期因為美國經濟數據相對疲弱，市場認為下半年、尤其9月美國聯邦準備理事會（Fed）降息機率提高，導致美元稍微轉弱，如果新台幣能持續轉強，資金流入台股且外資偏多操作，大盤有望維持強勢格局。

觀察外資賣超排行榜，前10名依序為群創、中信金、中信成長高股息、遠傳、復華富時不動產、矽統、中信中國高股息、宏碁、訊舟、仁寶。

投信今天買超台股22.49億元，布局半導體及金融股，前10名依序為聯電、遠傳、國票金、中信金、上海商銀、光寶科、和碩、遠東新、華南金、全新。

中信金 台積電 台股 法說會 遠傳 金融股 高股息

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