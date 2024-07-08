外資連2賣 法人：留意台積電法說會及新台幣走勢

今年6月，蘋果在全球開發者大會（WWDC）上推出全新Apple Intelligence功能，這一功能被形容為類似於電影《鋼鐵人》中的AI管家「賈維斯」，使人與iPhone間的互動更加人性化和智能化。儘管蘋果展示的AI功能並非新技術，但將AI功能深入應用於使用者的日常生活場景，贏得果粉的喜愛。

2024-07-08 18:19