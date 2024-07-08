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證交所攜手味全龍反詐騙活動 狂吸10萬人看、獲熱烈迴響

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
臺灣證券交易所日前攜手味全龍棒球隊，在天母球場舉辦「證派外送 強棒出擊」活動，將反詐觀念及資訊傳遞給民眾。圖／聯合報系資料照片
臺灣證券交易所日前攜手味全龍棒球隊，在天母球場舉辦「證派外送 強棒出擊」活動，將反詐觀念及資訊傳遞給民眾。圖／聯合報系資料照片

臺灣證券交易所日前攜手味全龍棒球隊，在天母球場舉辦「證派外送 強棒出擊」活動，將反詐觀念及資訊傳遞給民眾，現場觀賽人數逾6,000人，LINE TODAY線上直播觀看人次超過10萬，獲得熱烈迴響。

後續於8月7日及9月27日晚上，證交所將繼續參與二場味全龍於天母棒球場的主場賽事。除了在現場設置攤位外，預計在局間換場時間與民眾進行互動拿好禮活動，邀請現場球迷透過球場外野LED大螢幕一起互動，共同響應防範投資詐騙，即可領取證交所準備的精美禮物。

證交所表示，本次為擴大反詐騙推廣效益，特別於臉書粉絲專頁舉辦兩波抽獎活動，得獎名單將於7月19日公布於證交所臉書粉絲專頁，並主動私訊得獎者，請大家隨時關注證交所官方FB。

金管會證期局的指導下，證交所近期不斷透過翻玩創意的方式宣導反詐騙，7月7日攜手中華職棒味全龍向民眾推廣「證派外送」反詐騙專網，邀請民眾藉由這個網站的線上測驗，測試自己「識詐」的功力，網站並以三家精選熱門餐廳，分別代指「假冒名人或機構的投資詐騙」、「AI代抽話術之新股申購詐騙」、「保證獲利投資群組詐騙」等，引導民眾認識常見的投資詐騙陷阱。

球賽中場時間，證交所特別辦理趣味跑步競賽活動，邀請四位球迷擔任「證派外送」的反詐特派員，穿戴外送員裝備，與味全龍吉祥物於外野進行趣味賽跑，象徵把最正派、最關鍵的反詐觀念和資訊，傳遞給現場以及電視機或手機前面的每一位觀眾朋友，希望反詐騙能深入到全民生活。

證交所指出，今年以來透過多重管道進行一波又一波的反詐騙宣導，馬不停蹄辦理校園、社區大學及多場投資講座，及參與園遊會、博覽會設置攤位與民眾互動推廣，並結合嘻哈音樂會宣導反詐騙，本次希望藉由參與大型體育賽事，擴大觸及更多元族群，強化民眾防詐意識及識詐知能。

中華職棒 詐騙 證交所 金管會 體育

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