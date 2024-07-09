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就市論勢／晶圓代工、PCB、生技 吸睛

經濟日報／ 吳裕良（聯邦投信投資長）

盤勢分析

近日外資券商在高階手機鏡頭龍頭與晶圓代工龍頭都舉辦財報法說會之前，紛紛調高財務預測與目標價，除因對蘋果新手機iPhone 16銷量積極看多外，更看好明年與後年的景氣展望，長線偏多。

台灣加權、櫃買，美國包括費城半導體、那斯達克科技、標準普爾500在新光投信內部指標都還是呈現多頭走勢。美國低於預期的就業數據再度引發美國可能在近期降息，並推動科技類股走高與美國公債殖利率再度走低趨勢。

投資建議

蘋概股是昨（8）日台股盤面最大贏家與交投重心，其中晶圓代工龍頭、手機鏡頭龍頭、PCB涉及蘋果產品與低軌道衛星皆有良好表現。另外，近期將舉辦的生技展也不可以遺忘，也是盤面重心；其中基因檢測漲幅高達7%、半導體3%，漲幅較高。

手機鏡頭 晶圓代工 美國公債

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