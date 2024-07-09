均華6月營收月減12% 下半年升溫

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

均華（6640）昨（8）日公告6月合併營收達1.22億元，月減12.9%，年增221%。均華表示，較去年同期倍增，主要是配合客戶出貨。

均華董事長梁又文日前表示，先進封裝設備需求持續發燒，目前在手訂單金額維持在10多億元的新高水位，確立下半年營運升溫。他表示，均華走出去年第3季的谷底，去年第4季單季獲利就超過前三季累計盈餘，今年首季更持續加溫。

均華產品包括多面檢查晶粒挑揀機、封裝切單揀選機、先進封裝黏晶機等。梁又文表示，目前營收加上在手訂單，全年營運有機會超越2022年，再創新高。他說，這波先進封裝勢力興起，將帶動相關設備需求「黃金15年」的榮景。

均華第2季合併營收4.32億元，季減39.2%，年增90.5%，為單季第三高。累計上半年合併營收11.18億元，年增131.4%。

均華 營收

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