穎崴 單月成長逾20%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

穎崴（6515）昨（8）日公布6月合併營收達4.29億元，月增20.8%，年增13.1%；第2季營收12.55億元，季增17%，年增23.5%，創歷年同期新高；累計今年上半年合併營收達23.28億元，年增15%。

根據國際半導體產業協會（SEMI）最新數據指出，5奈米以下先進製程在資料中心訓練、推論和生成式AI技術推波助瀾下，2024年產值可望成長13%。穎崴截至2024年5月最新統計，7奈米以下營收占比達73.3%，隨著先進製程持續推進，將為營運挹注成長動能。

同時，根據TechInsights近期發布報告指出，記憶體市場亦逐漸復甦，企業迎接消費電子銷售旺季，半導體整體產能利用率預計下半年將突破80%。在AI、HPC帶動，加上消費性電子復甦，穎崴掌握此波半導體景氣向上循環，持續與全球重要IC設計客戶合作新的開發案，在AI及手機客戶積極拉貨下，第3季有望持續成長。

美國國際半導體展（SEMICON WEST 2024）本月9日舊金山登場；而備受矚目的美國晶片法案（CHIPS Act）補助最新動態訊息，也將在此期間有最新揭露，穎崴北美業務團隊將在展會掌握新的產業訊息，並透過此盛會開發潛在客戶，持續擴大北美商機。

半導體 穎崴

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