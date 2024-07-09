法人挺中低價股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股續締新猷，盤面個股走勢分歧，避險資金轉進中低價股，燿華、聯電等獲法人力挺。（本報系資料庫）
台股續締新猷，盤面個股走勢分歧，避險資金轉進中低價股，燿華、聯電等獲法人力挺。（本報系資料庫）

台股昨（8）日延續漲勢，持續締造歷史新猷，盤面個股走勢分歧，部分避險資金轉進中低價股，燿華（2367）、聯電、壽險雙雄等近日獲法人力挺標的，匯聚多頭人氣，預料後市仍有輪漲空間可期。

美國6月非農就業數據釋出喜憂參半訊號，市場對於聯準會9月降息預期升溫，美股四大指數上周五全數上漲，標普與那斯達克指數創歷史新高，台股昨日由電子權值股領漲，大盤指數最高攻至24,011點，續寫高點。

盤面下跌家數明顯大於上漲家數，部分中低價股成為資金避風港，其中，TPK-KY、燿華、金寶、和大、誠美材、華通、聯電、GIS-KY、正文、華南金、國泰金富邦金等近五日獲法人買超逾1,500張個股，單日漲幅在1.3%至9.9%不等。

股價具低基期優勢的觸控面板族昨日轉強，TPK-KY攻頂收49.05元，拉出連五紅，GIS-KY傳出超聲波屏下指紋辨識有望獲得Google新一代旗艦機Pixel 9系列採用，具想像題材，股價漲3.1%收71.5元。

蘋果新機iPhone 16進入第3季供應鏈密集拉貨期，加上低軌衛星相關訂單可望加速成長，印刷電路板廠華通獲得外資連五日買超，昨日股價漲5.3%收86.3元，改寫波段新高，另一檔燿華遭高頻交易券商鎖定，股價強勢漲停收42.5元。

壽險業第3季為認列股息高峰期，加上實現資本利得助益，營運水漲船高，7月1日除息2元的國泰金邁向填息之路，預計19日除息2.5元的富邦金亦在外資買盤推升下，股價持續盤堅創高。

國泰金 富邦金 燿華

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