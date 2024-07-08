台股大盤穩健 國安基金續關注「3變數」：股市易受市場影響

國安基金今召開第二季例會，針對國際經濟情勢、國、內外股市狀況等進行討論。對於台股，官員認為，台股基本面佳，大盤穩健並無異常，後續將留意美國大選、中東與印太地緣政治等變數及像歐盟開徵中國大陸電動車臨時關稅等貿易保護措施。

國安基金先前進場護盤持股已全數出脫，官員指出，台股基本面相當不錯，但股市容易受市場變數影響，國安基金持續關注國際間發展重要議題，如美國總統大選影響擴及全球，另外也包括俄烏戰爭、中東、印太等地緣政治疑慮。

而近期歐盟開徵中國大陸電動車反補貼臨時關稅，也會關注後續發展。至於台股持續火熱，官員談到，台股是自由市場，資金來來去去，目前基本面仍穩健，大盤表現也很好，沒有異常情況。