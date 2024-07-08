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期交所微型臺指期貨 將於7月29日上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣期貨交易所（期交所）。圖／聯合報系資料照片
台灣期貨交易所（期交所）。圖／聯合報系資料照片

備受市場期待的臺灣期貨交易所微型臺指期貨(微臺)將於7月29日上市，為廣大交易人提供更彈性且多元的交易選擇，提高交易便利性並擴大期貨市場參與。

微臺為臺股期貨(大臺)的微型(Micro)版本，其合約價值與原始保證金金額為大臺的1/20、小型臺指期貨(小臺)的1/5，契約乘數為每點新臺幣10元。微型契約的設計，方便交易人分批進場或加減碼，且相同資金可配置於更多樣金融商品，增進資產配置效率。

隨著臺灣金融市場蓬勃發展，交易人對於多樣化、靈活性的交易工具需求日益增加。微臺不僅可滿足市場交易需求，提升市場流動性，還可提供有效風險管理工具，降低整體投資風險。微臺交易時間與大小臺相同，包括日盤及夜盤交易，且交易人可按大臺、小臺及微臺的契約規模比例(20:5:1)進行部位互抵，方便跨商品交易。

微臺推出後，交易人可更彈性增減或調整部位，更可透過微臺搭配個股期貨、類股指數期貨及臺指選擇權等商品，靈活從事價差交易或其他策略交易，掌握更多元交易機會，並於期交所近全天候的交易平台進行交易，隨時因應國內外重大事件，機動調整部位以有效管理風險。

微臺的推出，標誌著臺灣期貨市場的重要里程碑。期交所將持續觀察市場反應，並根據需求進一步完善產品設計與交易結算制度，為交易人提供安全且更好的交易環境。交易人在進行交易前，則應充分了解相關風險，謹慎操作，以有效運用期貨市場交易工具。

個股 期交所 臺灣期貨交易所

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