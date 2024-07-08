金融股揚帆 新光金、國泰金登上周外資買超前二大

金融股揚帆。根據證交所統計上周外資對台股加碼金額為7168.97億元，賣出7073.6億元，淨買超為95.37億元，其中新光金、國泰金更成為外資買超的冠軍和亞軍，分別買超15萬1966張、9萬234張，買超第三大則為旺宏7萬4290張。

其中新光金居外資買超之冠，應該和現金增資的行情有關新光金現金增資的定價為每股8.38元，和目前的股價相較有超過兩成的價差可期，這也使得外資法人上車卡位踴躍。最後過戶日是7月14號，這一段時間的新光金買盤也更引外界關注。

不僅如此，倘若看外資上週買進的前十個股，還包括了台企銀跟元大金，分別買超39775張、38036張，金融股可說是前十大裡面最亮眼的類股，此外三商壽、台新金、彰銀、玉山金也入列前二十大。

不過，另一方面，中信金、兆豐金上周則被外資賣超10萬8897張、2萬5214張，法人認為可能跟漲多拉回有關。賣超的前三大，除了中信金居冠，另外兩大分別為遠傳賣超7萬5404張、台灣大5萬7379張。

證交所最新統計也顯示，自113年年初至7月5日止，外資總買進金額為17兆2663.76億元，總賣出金額為17兆1837.72億元，累計買超為826.04億元。外資總持有股票市值為33兆4120.66億元，占全體上市股票市值的44.54%，較6月28日的32兆5782.53億元，增加8338.13億元。