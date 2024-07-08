快訊

不堪午後狂風暴雨 北市建國南路遇路樹突倒塌

籃球／震撼彈！新聯盟再現變數 勇士、領航猿、鋼鐵人宣布退出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金融股揚帆 新光金、國泰金登上周外資買超前二大

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
證交所公布最新統計，上周新光金、國泰金成為外資買超的冠軍和亞軍。圖／聯合報系資料照片
證交所公布最新統計，上周新光金、國泰金成為外資買超的冠軍和亞軍。圖／聯合報系資料照片

金融股揚帆。根據證交所統計上周外資對台股加碼金額為7168.97億元，賣出7073.6億元，淨買超為95.37億元，其中新光金國泰金更成為外資買超的冠軍和亞軍，分別買超15萬1966張、9萬234張，買超第三大則為旺宏7萬4290張。

其中新光金居外資買超之冠，應該和現金增資的行情有關新光金現金增資的定價為每股8.38元，和目前的股價相較有超過兩成的價差可期，這也使得外資法人上車卡位踴躍。最後過戶日是7月14號，這一段時間的新光金買盤也更引外界關注。

不僅如此，倘若看外資上週買進的前十個股，還包括了台企銀跟元大金，分別買超39775張、38036張，金融股可說是前十大裡面最亮眼的類股，此外三商壽、台新金、彰銀、玉山金也入列前二十大。

不過，另一方面，中信金、兆豐金上周則被外資賣超10萬8897張、2萬5214張，法人認為可能跟漲多拉回有關。賣超的前三大，除了中信金居冠，另外兩大分別為遠傳賣超7萬5404張、台灣大5萬7379張。

證交所最新統計也顯示，自113年年初至7月5日止，外資總買進金額為17兆2663.76億元，總賣出金額為17兆1837.72億元，累計買超為826.04億元。外資總持有股票市值為33兆4120.66億元，占全體上市股票市值的44.54%，較6月28日的32兆5782.53億元，增加8338.13億元。

中信金 國泰金 外資 新光金 證交所 金融股

延伸閱讀

金融股佔買賣超榜首...外資上週買超95億元 「新光金」買超居冠

土洋聯手爆買金融股 買超「這兩檔」分別逾15萬張、5萬張

國泰金（2882）填權了…僅花3天！ 肥羊：只炒金融因為根本「穩賺不賠」

中信金、富邦金、國泰金、元大金…總市值6941.1萬！ 肥羊：多頭年風口上誰都飛上天

相關新聞

股市「逢高出脫」是小白到大戶都遵循的原則…但何謂高點？ 專家：萬點已成為常態

投資股票逢高出脫，這是我們一貫的認知，從小白新手到股海大戶都遵循這個原則，但這套邏輯似乎已經不太管用了...

紅海問題沒解決...航運股成重災區 業界：船公司不會冒險返回

外電報導哈瑪斯擬接受美國方案分階段停火，8日航運股成為台股重災區，類股跌幅3.9%。長榮海運（2603）、陽明針對這個議...

金融股揚帆 新光金、國泰金登上周外資買超前二大

金融股揚帆。根據證交所統計上周外資對台股加碼金額為7168.97億元，賣出7073.6億元，淨買超為95.37億元，其中...

AI主題發威 美股續創新高、美股基金淨流入居冠

AI發展前景提振科技股，亮眼需求推動電動車走揚，美股續創新高，帶動美股基金近一周居全球股票基金資金淨流入之冠。

金融股佔買賣超榜首...外資上週買超95億元 「新光金」買超居冠

台股頻創新高，證交所統計，上週外資在集中市場買超新台幣95.37億元，買、賣超榜首都是金融股，買超新光金約15.2萬張居...

永豐金證券推動量化交易 全台巡迴演講近千人參與

永豐金證券持續深耕投資人量化交易教育，今年攜手XQ量化交易專家，在全台舉辦「量化交易揭密」講座，講座亮點包括自製看盤頁面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。