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金融股佔買賣超榜首...外資上週買超95億元 「新光金」買超居冠

中央社／ 台北8日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股頻創新高，證交所統計，上週外資在集中市場買超新台幣95.37億元，買、賣超榜首都是金融股，買超新光金約15.2萬張居冠，另外賣超中信金約10.89萬張最多。

上週外資在集中市場買超前3名分別為新光金15萬1966張、國泰金9萬234張，和旺宏7萬4290張，金融股包辦前2名。

賣超前3名則分別是中信金10萬8897張、遠傳7萬5404張，和台灣大5萬7379張，電信股占據其中2席。

證交所統計，今年初至7月5日止，外資總買進金額為17兆2663億元，總賣出金額17兆1837億元，累計買超金額826.04億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為33兆4120億元，占全體上市股票市值的44.54%。

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