快訊

難關還在後頭？馬克宏政治豪賭，卻搞成「懸峙議會」

他進屋眼淚就流不停！竟是iPhone自燃 燒出枕頭「手機痕」

鄭文燦請辭海基會 蕭旭岑：「知中派」挑戰賴清德兩岸路線

永豐金證券推動量化交易 全台巡迴演講近千人參與

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
推動量化交易全省巡迴。業者提供
推動量化交易全省巡迴。業者提供

永豐金證券持續深耕投資人量化交易教育，今年攜手XQ量化交易專家，在全台舉辦「量化交易揭密」講座，講座亮點包括自製看盤頁面、利用自製的「豐神榜」策略評價系統優化交易策略，累計吸引近千位投資人報名參與。展現投資人對量化交易的熱烈興趣。

永豐金證券指，今年前五月累計API成交金額達1,321億元，較去年同期成長38.7%，市場持續成長中。

從去年底開始，永豐金證券量化投顧團隊連續在台北、桃園、新竹、台中及高雄舉辦7場量化交易分享會，主題涵蓋量化交易市場概況、贏家交易策略、自製看盤頁面、財報分析、快速上手開發策略SOP等，講師陣容包括永豐金證券投顧部的鄭維經理、林煒紘經理，並邀請到業界程式交易專家莊宏儒（蘭弦）、劉昭嶽（查理哥），反響熱烈場場爆滿。

講座亮點包括二項永豐金證券自製工具，第一，「豐XQ六大指標」自製看盤頁面，以法人操盤經驗匯總重點觀察指標，並透過自動波浪線及趨勢線幫助投資人觀察盤面支撐與壓力；第二，找出交易策略的實用的因子組合與回測報表的報酬陷阱，利用自製的「豐神榜」策略評價系統，深入探討資金使用率與胃納量，幫助投資人快速優化及檢視交易策略。

永豐金證券指出，從與會投資人進行分析，6成投資人從社群媒體得知會議訊息，顯示網路上已經自成一群熱愛量化投資的群眾，量化交易生態圈正不斷成長茁壯。下半年已持續規畫全台各區舉辦多場線下講座，深化投資人服務，增加投資人對量化投資的興趣與培養實力，讓量化投資領域更擴大。

為滿足投資人對量化交易的學習需求，永豐金證券量化交易殿堂會員服務已累積上百篇文章、影音教程與量化實例分析，最受投資人喜愛的內容包括當沖指標系列、關鍵券商、以及公司買回庫藏股等選股方法。

此外，永豐金證券推出自製影音課程「自動交易Pro簡單36堂課」，課程內容循序漸進，一部曲帶領投資人從基礎程式交易入門，建立程式交易的基礎架構；二部曲教學程式腳本的流程控制、結構化計數器的實作應用；三部曲包含價量、型態、籌碼等選股，再搭配盤中警示，實際帶大家走進交易的世界；四部曲則以自動化交易為目標，從交易語法、解讀XQ回測報表到如何改善策略績效等主題，協助投資人打造屬於自己的量化交易策略。

永豐金證券指出，量化交易展現強勁成長動能，未來將持續深化量化服務，協助投資人用量化顧好每一筆交易。

永豐金

延伸閱讀

保守黨14年執政告終！英王查理三世正式任命施凱爾為新任首相

凱特掌鏡捕捉難得瞬間！威廉42歲慶生照曝光 與3孩沙灘牽手跳高高

被爆是非法賭場「幕後出資者」 滴妹男友I.C Charlie查理發聲明澄清

男友涉開非法賭場 滴妹急發聲明撇清關係

相關新聞

股市「逢高出脫」是小白到大戶都遵循的原則…但何謂高點？ 專家：萬點已成為常態

投資股票逢高出脫，這是我們一貫的認知，從小白新手到股海大戶都遵循這個原則，但這套邏輯似乎已經不太管用了...

台積電（2330）、市值型ETF股民「睏霸數錢」！ 專家：中小型股的股民都沒感覺

大盤漲350點，370家上漲，540家下跌。

台積電、鴻海領軍勁揚 台股大漲321點收23,878點創新高

台股8日收盤上漲321.56點，以23,878.15點作收，成交量5,519.76億元；台積電（2330）收盤價1,03...

第一金投信、QRAFT 發布金融風險情緒訊號： 台美股指標皆偏多頭正向

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)發布每周金融風險情緒訊號(即市場情緒指標)...

群益投信：第3季股、債契機兼具「STAR」配置策略掌握行情

時序來到第3季，從經濟面來看，基於全球供需兩端強韌，庫存尚待回補動能出現，經濟軟著陸可期，加上企業營運可望逐季好轉，貨幣...

2張電影票費用購買1股輝達的 CFD 群益槓桿交易商推出限時活動

過去一年美國股市漲勢不斷，道瓊工業指數首度於5月突破40,000點，6月AI指標股輝達（NVIDIA）更因獲利超出市場預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。