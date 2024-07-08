第一金投信、QRAFT 發布金融風險情緒訊號： 台美股指標皆偏多頭正向

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)發布每周金融風險情緒訊號(即市場情緒指標)，雙方合作編製之風險情緒訊號，以建議現金水位反應未來一周的風險展望，第一金投信指出，最新市場風險情緒訊號值顯示，美股現金水位維持0%，代表多頭市場看法，各項指標完全偏向正向，美股投資信心強化；台股現金水位為4.2%，亦是多頭看法，維持多數指標偏正向趨勢，不需選擇退場或大幅調整現金配置。

連續4周美國市場風險情緒訊號數值皆為0%，對股價後市皆是正向偏多看法，上周美國主要指數全面上揚，費城半導體指數領漲3.32%，那斯達克指數上揚2.88%，標普500指數上漲1.51%，道瓊指數小漲0.50%。隨通膨降溫，經濟走緩，但經濟不致出現衰退或蕭條，聯準會貨幣政策偏向寬鬆，有利於金融市場維持樂觀。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，第一金投信說明，本周影響美股情緒風險訊號的主要因子包括，20年期美債與標普500指數的3個月期相關係數呈現負相關，代表長期利率走低，股市有機會反向走揚，投資者對經濟展望樂觀、信心度提高，資金可望轉入風險資產；此外，一年內到期美國公債1年期波動率則反應市場對經濟復甦與通膨回升預期；高盛原物料指數3個月波動率顯示生產活動熱絡，原物料需求提升，全球經濟持穩趨勢。

台灣市場風險情緒訊號數值再降至4.2%，顯示市場進一步偏多看法，內外市場半導體投資正向驅動下，台股扭轉季初弱勢表現，上周台股上揚2.28%，指數站上23,500點之上，半導體權值股上揚是台股攻高關鍵。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，第一金投信分析，本周影響台股訊號變動主要特徵因子為，台指買權未倉量減少15%，台指賣權交易量亦減少14%，市場樂觀與看空情緒皆降低，程度上差異小，此外，台指賣權未平倉量亦減少11%，顯示空方參與程度降低，積極投資者對市場未來表現暫持中性看法；費城半導體指數大幅上漲超過3%，有利台股後市場；標普20年美國政府公債指數上漲2.28%，反應長天期公債殖利率走低，依歷史經驗顯示，將挹注成長個股表現，台股同步受惠。

從AI市場風險情緒指標及主要驅動因子變動觀察，第一金投信研判，美股仍延續目前多頭市場走勢，市場風險訊號並未出現風險配置調節訊號；台股受惠科技股強勢帶頭攻高，市場多、空避險情緒皆見降溫，投資人對未來雖持中性看法，且訊號並未顯示需選擇退場或大幅調整現金配置以因應潛在未知風險的影響性。