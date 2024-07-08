台積電、鴻海領軍勁揚 台股大漲321點收23,878點創新高

台股8日收盤上漲321.56點，以23,878.15點作收，成交量5,519.76億元；台積電（2330）收盤價1,035元，上漲30元，外資調高目標價，台積電帶動台股盤中觸及2萬4關；鴻海（2317）股價創17年新高，收盤上漲12元以226.5元作收；大立光（3008）7月展望佳，收盤上漲135元以3,030元作收，蘋概股受惠 iPhone 16題材。

今日成交金額大且上揚者有：聯發科（2454）、廣達（2382）、昆盈（2365）、華通（2313）、台達電（2308）、精材（3374）、聯電（2303）、京元電（2449）、燿華（2367）及技嘉（2376）；成交金額大卻走勢疲軟有：長榮（2603）、光洋科（1785）、盟立（2464）、奇鋐（3017）、陽明（2609）、矽統（2363）、均豪（5443）、雙鴻（3324）、世芯-KY（3661）、華城（1519）及昇陽半導體（8028）。

統一金投顧表示，隨著奧運到來，紡織與球鞋產業具備話題性，新掛牌的運動鞋代工廠來億、紡織的聚陽（1477）、儒鴻（1476）將受惠奧運題材，近期有拉回皆可布局。AI 伺服器方面，最大贏家仍然是晶片通拿的台積電，台積電及相關設備股萬潤（6187）、弘塑（3131）等展望樂觀。而鴻海（2317）今年拿下 B 系列大單,隨著 AI 伺服器開始出貨以及蘋果手機訂單上修,市場估計明年上看15元，目前評價仍然相較廣達（2382）等低。

散熱產業雙雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）未來持續受惠氣冷轉水冷的趨勢，也將在第3季開始出貨，其餘包括機殼的勤誠（8210）、連接線的佳必琪（6197）、固態電容的鈺邦（6449）等，第3季開始業機升溫，皆可以留意。暑假到來，不論兩岸是否開放，進入暑假旺季的航空，如華航（2610）、旅行社如雄獅（2731）、山富（2743）都將有好的表現。近期台股漲多不追高，投資朋友可尋找回檔整理過或者除息過後的績優股，伴隨著大盤在台積電帶領下持續走高，第3季可以樂觀期待。