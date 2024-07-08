快訊

難關還在後頭？馬克宏政治豪賭，卻搞成「懸峙議會」

他進屋眼淚就流不停！竟是iPhone自燃 燒出枕頭「手機痕」

鄭文燦請辭海基會 蕭旭岑：「知中派」挑戰賴清德兩岸路線

台積電、鴻海領軍勁揚 台股大漲321點收23,878點創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股8日收盤上漲321.56點，以23,878.15點作收，成交量5,519.76億元。中央社
台股8日收盤上漲321.56點，以23,878.15點作收，成交量5,519.76億元。中央社

台股8日收盤上漲321.56點，以23,878.15點作收，成交量5,519.76億元；台積電（2330）收盤價1,035元，上漲30元，外資調高目標價，台積電帶動台股盤中觸及2萬4關；鴻海（2317）股價創17年新高，收盤上漲12元以226.5元作收；大立光（3008）7月展望佳，收盤上漲135元以3,030元作收，蘋概股受惠 iPhone 16題材。

今日成交金額大且上揚者有：聯發科（2454）、廣達（2382）、昆盈（2365）、華通（2313）、台達電（2308）、精材（3374）、聯電（2303）、京元電（2449）、燿華（2367）及技嘉（2376）；成交金額大卻走勢疲軟有：長榮（2603）、光洋科（1785）、盟立（2464）、奇鋐（3017）、陽明（2609）、矽統（2363）、均豪（5443）、雙鴻（3324）、世芯-KY（3661）、華城（1519）及昇陽半導體（8028）。

統一金投顧表示，隨著奧運到來，紡織與球鞋產業具備話題性，新掛牌的運動鞋代工廠來億、紡織的聚陽（1477）、儒鴻（1476）將受惠奧運題材，近期有拉回皆可布局。AI 伺服器方面，最大贏家仍然是晶片通拿的台積電，台積電及相關設備股萬潤（6187）、弘塑（3131）等展望樂觀。而鴻海（2317）今年拿下 B 系列大單,隨著 AI 伺服器開始出貨以及蘋果手機訂單上修,市場估計明年上看15元，目前評價仍然相較廣達（2382）等低。

散熱產業雙雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）未來持續受惠氣冷轉水冷的趨勢，也將在第3季開始出貨，其餘包括機殼的勤誠（8210）、連接線的佳必琪（6197）、固態電容的鈺邦（6449）等，第3季開始業機升溫，皆可以留意。暑假到來，不論兩岸是否開放，進入暑假旺季的航空，如華航（2610）、旅行社如雄獅（2731）、山富（2743）都將有好的表現。近期台股漲多不追高，投資朋友可尋找回檔整理過或者除息過後的績優股，伴隨著大盤在台積電帶領下持續走高，第3季可以樂觀期待。

台積電 台股

延伸閱讀

台股閃見24,000點再寫新高 台積電單日市值大增1兆元

台積電（2330）、市值型ETF股民「睏霸數錢」！ 專家：中小型股的股民都沒感覺

5700位「億元富豪」誕生…張忠謀若1股未賣身價逾千億 曾說：股價新高從不是意外

台積電衝1035元再創天價 貢獻大盤244點

相關新聞

股市「逢高出脫」是小白到大戶都遵循的原則…但何謂高點？ 專家：萬點已成為常態

投資股票逢高出脫，這是我們一貫的認知，從小白新手到股海大戶都遵循這個原則，但這套邏輯似乎已經不太管用了...

台積電（2330）、市值型ETF股民「睏霸數錢」！ 專家：中小型股的股民都沒感覺

大盤漲350點，370家上漲，540家下跌。

台積電、鴻海領軍勁揚 台股大漲321點收23,878點創新高

台股8日收盤上漲321.56點，以23,878.15點作收，成交量5,519.76億元；台積電（2330）收盤價1,03...

第一金投信、QRAFT 發布金融風險情緒訊號： 台美股指標皆偏多頭正向

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)發布每周金融風險情緒訊號(即市場情緒指標)...

群益投信：第3季股、債契機兼具「STAR」配置策略掌握行情

時序來到第3季，從經濟面來看，基於全球供需兩端強韌，庫存尚待回補動能出現，經濟軟著陸可期，加上企業營運可望逐季好轉，貨幣...

2張電影票費用購買1股輝達的 CFD 群益槓桿交易商推出限時活動

過去一年美國股市漲勢不斷，道瓊工業指數首度於5月突破40,000點，6月AI指標股輝達（NVIDIA）更因獲利超出市場預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。