群益投信：第3季股、債契機兼具「STAR」配置策略掌握行情

時序來到第3季，從經濟面來看，基於全球供需兩端強韌，庫存尚待回補動能出現，經濟軟著陸可期，加上企業營運可望逐季好轉，貨幣緊縮環境不再，且評價面來看亦多處合理範圍，仍相對有利風險性資產表現，不過仍須留意漲高回檔和地緣政治變化，尤以已如火如荼展開的美國大選最值關注，市場可說是機會與風險並存，群益投信建議投資大眾可透過資產配置來掌握市場成長行情，或藉此強化投資組合收益與波動控管的能力。

群益投信指出，在股債投資題材兼具下 ，宛若月底將登場的巴黎奧運擁有眾多焦點賽事與運動巨星值得關注，第3季建議投資人可採用「STAR」配置策略來因應，S代表Stable income穩健收益，包括長天期ESG BBB級公司債ETF、全球非投資等級債、金融次順位債等優質收益資產；T代表Trending news趨勢題材，包括成長性、題材性俱佳的美股基金、生技基金以及台股基金；A代表Allocation多元配置，訴求以一檔產品滿足跨資產、跨市場靈活配置的投資人可留意多重資產基金、目標風險組合基金；R為Rising star潛力之星，可留意景氣強勁、政治相對穩定且政策題材加持的印度基金，以及官方維穩政策支持，評價有望上調的大中華基金。

Higher for longer環境下 高息收債券-優先順位非投等債、金融次順位債具資金吸引力

群益全球優先順位非投資等級債券基金、群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，從經濟面來看，美國製造業景氣趨緩，服務業景氣熱絡，目前看來，高利率將持續壓抑消費者支出、企業投資、房地產市場的表現，但得益於穩固就業市場與健康家計財務狀況，仍有助支撐經濟保持擴張。在通膨與貨幣政策方面，市場已經逐步下調對聯準會2024年降息的預期，聯準會維持利率的時間加長，政策立場屬中性，通膨回升的風險其實也是各主要央行最在意的項目，也使得央行在支持經濟成長和抑制通膨之間搖擺不定。

徐建華進一步指出，不過值得留意的是，雖然近期市場對聯準會何時啟動降息的臆測令金融市場波動頻頻，但從歷史數據來看，只要聯準會停止升息，美債殖利率便不再創波段新高，整體債券殖利率平均向下的機會仍相對高，有利於債券價格反彈，而在債券資產的選擇上，建議現階段仍以優質高息債為首選，在投資級債範疇中，以金融次順位債最值得留意，不僅收益水準具吸引力，搭配金融業信評優於其他產業，加上獲利持續成長，穩健的財務體質支持績效表現。在非投資等級債方面，鑒於發行企業財務狀況穩健，違約率可望走低，尤其是BB-B或具擔保品條件的投資策略由於償債順位較高且具備高利息當緩衝，可望有相對較佳的表現，故優先順位非投資級債仍值關注。

美國景氣維持上行、通膨趨緩有利美股發展，AI科技題材持續看好

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，美國經濟由第1季的過熱逐步回歸正常，經濟數據雖放緩，包括PMI、零售銷售等數據回落，JOLTS和ISM服務業就業指數也顯示企業持續招募減緩，但整體來看，景氣仍維持上行態勢不變，美國經濟陷入衰退的風險極低，而經濟稍微降溫也進一步紓緩通膨壓力，5月核心PCE月增0.1%，年增2.6%，符合預期。

SuperCore月增年增皆放緩，符合預期，故從基本面來看，仍有助為美股提供支撐，但隨著時序接近美國總統大選，兩大陣營的選情消長將為市場增添波動，投資最終都還是回歸景氣基本面判斷，而在美股投資主軸上，AI科技仍是最為值得關注的題材。根據研調機構預估，未來AI市值將上看1.8兆美元，隨著生成式AI應用範圍更趨廣泛，也可望與既有的工具和產品做功能連結，如：透過生成式模型來優化計算機工具功能，有助進一步提升個人使用體驗，故整體來看，AI長期發展潛力與成長性都值得留意。

印度經濟動能強勁、通膨穩定下降、政局穩定與政策延續性高，把握莫迪3.0股市收成期

群益大印度基金經理人向思穎指出，印度大選落幕，總理莫迪順利連任，儘管執政黨得票狀況不若預期一度引起股市波動，隨著新的內閣展現延續性，特別是核心部門和基礎設施部門如：內政部、財政部、國防部、外交部、鐵路部、商業部等主要官員職位保持不變，也意味著政策延續性高，「印度製造」資本支出題材不變，也預期政府可能推出照顧農民或中低所得人民的政策。因此整體來看，在印度經濟維持高成長，政治穩定與政策延續性高之下，加上國際大廠也持續擴大印度投資，未來有望迎莫迪3.0的印度經濟與股市收成期，後市表現值得期待。在類股方面，持續看好受惠政策與資本支出的相關類股，包括國防、鐵路、製造業等等。

景氣面復甦、資金面充沛雙利多加持 台股多頭格局延續

群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，美國5月PCE下滑趨勢符合市場期待，油價又有基期效應，通膨趨緩態勢有望延續，也令下半年聯準會啟動降息的可能性提高，隨著美國大選靠近，大選變數干擾下，國際股市包括台股在內仍不排除受到一些波動影響。台股方面，近期時逢股東會旺季，企業普遍釋出對後市樂觀氛圍，加上AI議題持續發酵，大盤呈現多頭趨勢往上。

展望後市，台股下半年受惠於景氣面復甦、資金面充沛之雙重利多加持，多頭行情有望延續。產業方面，鑒於台灣擁有完整的科技產業鏈，並在全球AI發展趨勢中扮演關鍵供應鏈要角，在AI發展持續之下受惠程度高，包括AI所帶動的伺服器供應鏈，以及延伸到終端裝置的商機仍可期；此外，在中美對抗下，對於在美有據點的台廠亦有利，舉例而言，美國生物安全法將限制美國公司將代工及研發交給中國大陸業者，未來隨著法案推行實施，在美國當地擁有生產據點將成為CDMO廠商重要利基，可持續關注，其他產業方面，基於房市可望延續多頭，亦可留意相關類股表現。

善用ETF，打造領息、成長兼得組合，收益財、降息財、景氣財一舉掌握

群益投信ETF及指數投資部經理人邱郁茹表示，ETF因具有成本低、交易便利、資訊透明等優勢，加上市面上ETF產品類型多元，成為國人喜愛的投資工具，整體受益人數突破千萬人，而就類型來看，又以台股高息ETF和債券ETF最受青睞。對於接下來ETF投資配置，偏好高息存股的投資人，建議可朝選股策略訴求精準高息、布局成長產業的產品來做挑選，像是選股能依上市櫃公司最新宣告股利、並排除已除息的個股的精選高息ETF也是極佳的選擇，若投資人看好科技趨勢，想同步掌握科技成長行情，則可再進一步挑選與前述相同的高股息股篩選邏輯，但以科技產業為主，甚至將外資認同度納入選股指標的科技高息ETF，收益與成長一次兼顧。

邱郁茹進一步指出，先前聯準會及升息導致美元債券價格跌至長期低檔區，但也創造出高息收及高潛在資本利得機會，令債券投資更具吸引力，隨著降息預期提升，後續貨幣政策反轉下的潛在資本利得空間可期，故偏好存債券ETF的投資人，可以投資等級債ETF搭配非投資等級債ETF，主因投資等級債受惠聯準會降息資本空間高，非投等債具高息收外，也同步受惠聯準會降息，當中又以長天期ESG BBB投等債ETF、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意。至於傾向股、債ETF兼配，以追求資產增值與平衡波動為目標者，則建議以台股低碳市值ETF與長天期美債ETF一起搭配，既掌握台股行情，也兼顧全球低碳ESG轉型趨勢，也能透過美債部位平衡投資組合波動，並掌握未來聯準會降息帶來的資本利得契機。