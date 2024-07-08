股市「逢高出脫」是小白到大戶都遵循的原則…但何謂高點？ 專家：萬點已成為常態

【文．玩股小博士】

投資股票逢高出脫，這是我們一貫的認知，從小白新手到股海大戶都遵循這個原則，但這套邏輯似乎已經不太管用了，原因是市場週期越來越短，而且修正幅度也越來越小，加上市場熱錢無視升息而收斂，甚至因為降息灌水讓股市水漲船高，所以回到「逢高出脫」這個邏輯，什麼叫做「高」？似乎也沒有一定了。

逢高出脫的死胡同：萬點以上，空手四年

其實逢高出脫的既有思維，也不是沒被挑戰過，因為「萬點崩盤」就是如此，在2020年疫情前的萬點確實是一個關卡，每次只要破萬點，或者台股創新高，指數真的就有一個魔法會出現，總之上萬點沒多久就會拉回。

但曾幾何時，萬點已經成為常態，2020年4月8日至今，都是萬點，再也沒有回到萬點以下，如果真的萬點以上就賣光持股，理論上超過四年的空手，這就不是打臉的程度而已，手上現金考量通膨因素，如果房地產也沒賺到，那麼這些實質購買力至少已經少掉一半以上，原因是台股加權指數從一萬到現在兩萬常態，翻了一倍，房價隨著股市大漲，也翻了不只一倍以上。

無論是「萬點高點論」，又或者是位階賣股法（萬點以上每漲1000點就賣10%），甚至是類似的逢高出脫理論派，不能說都沒用，畢竟這種策略考量的就是大盤下跌風險，股市越高，當然下殺越嚴重，資金都套牢在高點，那麼遭遇下跌的虧損就可怕了，再者，遇到大盤下殺的低檔撿便宜，也等於你沒資金再加碼。

投資新思維：高點常態必須與時俱進

說到大盤會不會持續上漲，大家肯定都是語帶保守，理性上當然知道兩萬點屢屢創高，這沒拉回是不可能的事情，股市哪有天天在過年的好事？但偏偏台股在2023年領先全世界大漲，就是因為AI供應鏈領漲，過去電腦代工業的毛利率都是毛三到四，甚至說「毛利到死」都不為過，因為實在太難賺，還得面臨中國紅色供應鏈的挑戰。

但就在全球抵制中國供應鏈以後，加上各國還沒有產能即戰力，這時候台灣絕對是首選，所以2023年漲幅靠著AI回血，直接海放美國科技股復甦行情，接著再到2024年，AI開始接力電動車、綠能的資金盤，於是台股供應鏈就從本夢比轉化成本益比，本來不知道AI的餅有多大，現在變成AI需求有多強，T"AI"wan就有多猛，加上全球科技巨頭都來台灣設廠開公司，瞬間從巴菲特唾棄的政治地緣「鳥」，直接變成全球AI領先「島」，連過去鄙視台灣供應鏈的英特爾執行長季辛格都出現認錯行情，2024年電腦展直接跑來認錯造神。

所以台股天花板已經從台積電的景氣週期改變，現在變成半導體、AI、重電綠能發展的重鎮，甚至還要出口一堆產品到美國去，於是2023年感覺台股是靠AI的運氣矇到，甚至是認為台灣發展半導體是倖存者偏差，這些論點已經逐漸式微，因此外資也開始回頭反手買回台股，那麼你覺得單純無腦認為空頭還有什麼搞頭？就算真的有崩盤，當產業基本面夠強勁，下殺力道也會比較輕，甚至台股平均高殖利率的特性，也會成為崩盤的煞車油。

這時候你就得認清一件事實，全球熱錢還是依然這麼多，而台股慢慢吸引全球資金關注，那麼高點就可能形成常態，更何況目前還在升息階段，如果美國來個降息，對照台股肯定又是一碗大雞湯，畢竟台股屬於新興市場，加上降息的資金流竄效應，有沒有可能出現羊群效應再次湧入台股？因此投資思維及策略還是要更新，千萬不要空手，否則必然會產生現金拖累效應，市場也不一樣了，用絕對值來設定投資策略也不好，其實這時候可以參考有錢人的做法。

如果沒想法，就參考有錢人的做法

根據中信銀行與美國波士頓銀行一起統計的「2024台灣超高資產客群財富洞察報告」揭露，淨資產破億元的高資產族，資產配置情況是這樣：現金26%、股票23%、房地產18%、債券13%、保險12%、其他9%，其他指的是私募股權、創投或基金（ETF也是基金的一種）。

你有看出普通人跟有錢人的差異了嗎？有錢人根本就不是現金為王，資產都上億的配置，股票持有23%，房地產18%，兩者就佔四成的資產。

而有錢人的現金部位是26%，這個通膨及現金拖累效應，可以靠股票及房地產增值帶動整體資產成長，面臨崩盤也不怕，手上還有股票、房地產的長期股息及相關收益作為現金流，加上現金部位本來就有兩成多隨時待命，這樣的組合當然能享受大盤持續多頭的增值，同時又能隨時應對崩盤的風險，不然以這些有錢人有個億來說，股票隨便也是兩千多萬元，更何況裡面一堆資產破十億元的大戶，換算起來等於股票買了兩億多元，你以為可以隨便出清持股的啊？有的搞不好是家族事業或者長期領股息的部位呢，以兩千多萬的股票資產而言，一年領百萬股息真的不是什麼難事。

換句話來說，如果你對高點沒有想法，那麼至少持股比重也不該低於兩成，畢竟有錢人的資產年化成長率可是高於市場平均，通常都是平均值的兩倍，其實這一點就值得餐考。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：盤高賣到手中無股票！現金拖累效應該如何應對？