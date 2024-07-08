2張電影票費用購買1股輝達的 CFD 群益槓桿交易商推出限時活動

過去一年美國股市漲勢不斷，道瓊工業指數首度於5月突破40,000點，6月AI指標股輝達（NVIDIA）更因獲利超出市場預期與股票分割的雙重利多，股價在1個月內飆升40%，市值突破3兆美元，超越微軟成為全球市值最大的公司。針對此波行情，投資人紛紛對美股產生了高度興趣，然而對許多人來說，投資美股卻可能因資金門檻高而望之卻步。

眾多美股知名公司能夠透過差價合約（CFD）進行投資，只要2張電影票的錢就能夠輕鬆進軍美股市場，購入AI趨勢股輝達。而群益期貨提供的投資美股新選擇 CFD（差價合約）有以下特色。

特色一：美股 CFD 是以美股為標的的差價契約，透過槓桿方式交易商品來參與美股漲跌，類似台灣股票期貨，投資人僅需支付一成的保證金即可承作，例如：拆分後130美金的輝達，透過六倍槓桿，僅需要2張電影票的費用即可購買1股輝達的 CFD，利用小資金倍數操作來放大獲利。

特色二：美股 CFD 的特色是多空都可以操作，投資人既可以先買後賣，也可以先賣後買，無需轉倉。這不僅適合進行美股當沖與波段操作的投資人，也可作為持有美股現貨投資人的避險工具。

特色三：群益期貨是首家推出國外個股 CFD 的期貨商，在股權類 CFD 市占率居於領先。成為群益客戶，不僅享有美股即時報價，還能使用美股智慧單，在每筆交易前預先設定停利單及停損單，除可更靈活聰明地操作美股，也能降低因時差所帶來的波動風險。

特色四：群益槓桿交易商開放的美股 CFD 共有超過160檔個股可供選擇（包含熱門AI類股：Microsoft、NVIDIA、AMD、Google…等)。另有15檔以美股、債券與 VIX 為標的的 ETF，讓投資朋友選擇適合的 ETF。

為了讓投資人更深入了解美股 CFD 的交易優勢，群益槓桿交易商於7月1日至8月31日推出「賣美股 CFD 來群益，特斯拉開回家」限時活動，活動期間新開戶及入金就可以獲得星巴克100元兌換券乙張，動用一筆再抽 iPhone15，符合交易門檻更有機會抽中特斯拉 Model 3乙台。